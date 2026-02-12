Zidurile și solul sunt acoperite de iederă, iar în curte se află mobilier aruncat, deteriorat și în mare parte descompus.

Premierele marelui medic Pesamosca

Vecinii spun că nu au mai observat nicio activitate în clădire de foarte mult timp.

Casa memorială din Constanța a marelui doctor Alexandru Pesamosca

Pe unul dintre ziduri este încă vizibilă plăcuța comemorativă dedicată lui Alexandru Pesamosca, considerat unul dintre cei mai buni chirurgi pediatri din toate timpurile în România.

Plăcuța comemorativă a casei unde a copilărit medicul Pesamosca

În anii ‘70, medicul a realizat primele intervenții de chirurgie toracică la nou-născuți, proceduri extrem de rare în perioada comunistă.

I se spunea „Îngerul Copiilor” și „duhovnicul cu bisturiu”

Alexandru Pesamosca s-a născut la 14 martie 1930, la Constanța, într-o familie cu origini italiene. Bunicul său, meșteșugar dintr-o regiune săracă a Italiei, a venit în România în căutarea unei vieți mai bune, scrie Adevărul.

Alexandru Pesamosca. Foto: Ziarul Lumina

Pesamosca a urmat cursurile Școlii Italiene din Constanța, apoi Liceul „Mircea cel Bătrân”, pe care l-a absolvit ca șef de promoție. În 1954, a absolvit Facultatea de Medicină Generală din București.

De peste jumătate de secol, Pesamosca și-a dedicat viața salvării copiilor. Pentru el, imposibilul nu exista. Căuta soluții în manuale și reviste medicale, inova atunci când era nevoie și nu a refuzat niciodată un pacient.

Medicul a ajuns să fie cunoscut drept „Îngerul Copiilor” sau „duhovnicul cu bisturiu” după ce a operat nenumărate cazuri extrem de complicate, unele în premieră mondială.

Pesamosca a avut pacienţi cu maladii complexe atât din ţară, cât şi din străinătate, iar graţie talentului său profesional excepţional a fost solicitat să realizeze şi operaţii în clinici din Franța, Italia, Republica Moldova sau China, conform Radio România Cultural.

După anul 2006, nu a mai putut opera

Viața medicului Alexandru Pesamosca a fost marcată de pierderi și suferință. În 1999 i-a murit soția, iar un an mai târziu starea sa de sănătate s-a deteriorat, scrie Adevărul.

Alexandru Pesamosca. Foto: captură de ecran

După această pierdere, a renunțat complet la viața personală și a locuit într-o rezervă de aproximativ 10 metri pătrați a Spitalului „Marie Curie”.

Într-un interviu din 2010, Pesamosca povestea despre izolarea din cămăruţa de la spital, acolo unde locuia.

„Am operat de dimineaţă până seară. N-am avut limite în tot ce am făcut în viaţa mea. Deşi m-am jurat că de mâine… A doua zi, am făcut la fel”, povestea medicul Pesamosca.

Medicul și soția sa au avut doi fii. Alexandru-Ștefan a murit în 1993, din cauza unei tumori cerebrale, iar cel de-al doilea fiu, Gino, a decedat de cancer în 2010, cu un an înaintea tatălui său.

După 2006, Pesamosca nu a mai operat. La un moment dat, a fost amenințat cu evacuarea din salonul în care locuia, însă reacția opiniei publice și a presei a împiedicat acest lucru.

Profesorul Alexandru Pesamosca a murit pe 1 septembrie 2011, la vârsta de 81 de ani, și a fost înmormântat în fața Capelei Spitalului „Marie Curie” din București, fiind ctitor al acesteia.

În septembrie 2014, la trei ani de la moartea sa, spitalul i-a adus un omagiu prin amplasarea unui bust în curtea instituției, realizat de sculptorul Constantin Sinescu.

