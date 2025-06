Cum a fost distrusă casa românului din Israel

Israelul a lansat un atac major vineri dimineața asupra Iranului, iar răspunsul Teheranului a venit la scurt timp. Într-un raid cu rachete lansat de Iran supra Israelului, casa unui român a fost complet distrusă.

Locuitorii din Rehovot se aflau în buncăr la momentul atacului, iar arunci când au ieșit bărbatul a văzut cum munca i-a fost distrusă într-o singură noapte. În filmare se vede că pereții blocului sunt dărâmați, iar geamurile sparte. Bărbatul spune că războiul a devastat regiunea.

„Acum câteva minute ne-au bubuit blocul. Noi am fost în buncăr și am scăpat cu viață. Situația este gravă, totul este praf și pulbere. Noi am fost toți în buncăr din am scăpat cu viață, dar aceasta este casa noastră după explozie. Văd că peste drum mai iese încă fumul. Bucătăria, sufrageria, totul s-a făcut praf și pulbere”, a spus românul în filmarea difuzată la Antena 3 CNN.

Conflictul dintre Israel și Iran a escaladat

Tensiunile dintre Israel și Iran au escaladat dramatic în ultimele zile, cu atacuri reciproce care au provocat victime și pagube semnificative în ambele țări. Potrivit Reuters, cel puțin 10 persoane, inclusiv copii, au fost ucise în Israel în urma loviturilor iraniene.

Recomandări Zonele din România cele mai expuse la inundații. Va exista un climat diferit în 50-100 de ani

Echipele israeliene de salvare caută supraviețuitori printre dărâmăturile clădirilor rezidențiale distruse, folosind lanterne și câini de căutare. În același timp, armata israeliană a avertizat iranienii care locuiesc în apropierea instalațiilor de armament să evacueze zona.

Obiectivele campaniei israeliene și reacția Iranului

Israelul susține că scopul campaniei este oprirea dezvoltării armelor atomice de către Iran și eliminarea capacităților balistice ale acestuia. Oficialii israelieni recunosc că loviturile militare sunt puțin probabil să oprească complet programul nuclear iranian.

Iranul a raportat 78 de morți în prima zi a campaniei israeliene și zeci în a doua zi, inclusiv 60 de victime când o rachetă a distrus un bloc de 14 etaje în Teheran.

Atacuri asupra infrastructurii energetice și de apărare iraniene

Depozitul de petrol Shahran din Teheran a fost ținta unui atac israelian, potrivit Iranului. De asemenea, au fost raportate lovituri asupra unui rafinării de petrol și a clădirii ministerului apărării din Iran.

În Israel, ultimul val de atacuri iraniene a început sâmbătă seara, cu sirene de raid aerian în Ierusalim și Haifa. Aproximativ un milion de persoane s-au adăpostit. Explozii au fost auzite în Tel Aviv și Ierusalim, în timp ce rachetele traversau cerul și sistemele de interceptare erau activate.