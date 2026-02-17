Cât costă o casă din prefabricate și ce primești în pachet

O casă de 52 de metri pătrați poate fi achiziționată pentru doar 15.200 de dolari, la care se adaugă aproximativ 3.700 de dolari pentru transportul maritim. Totuși, costurile suplimentare – TVA, taxe vamale și servicii de transport intern – trebuie luate în considerare înainte de achiziție.

Casele prefabricate vin la pachet cu toate componentele necesare: bucătărie complet utilată, baie echipată, panouri, șuruburi și izolație. Acestea sunt livrate în containere, dar montajul nu este inclus. Proprietarii trebuie să angajeze o echipă locală sau să plătească transportul și cazarea muncitorilor chinezi, dacă doresc montajul realizat de aceștia.

Provocări legale și logistice pentru o casă prefabricată

Înainte de montaj, fundația trebuie construită conform planului tehnic furnizat de producătorul chinez. Totuși, documentația tehnică nu include toate certificările necesare conform standardelor UE, ceea ce poate complica procesul de legalizare. Obținerea autorizației de construcție este obligatorie.

Experții locali trebuie să elaboreze un proiect tehnic pe baza documentelor și componentelor livrate. Lista materialelor nu conține adesea certificările esențiale de compatibilitate cu normele UE.

Casele din elemente prefabricate sunt mai ieftine de construit, însă necesită o documentare temeinică. Sursa foto: Shutterstock.

Raport calitate-preț pentru casele prefabricate din China

Potrivit unui articol al publicației sârbe Blic, parte a Ringier Media International, experiențele cumpărătorilor variază. Unii afirmă că, deși prețul este mai mic decât cel al construcțiilor europene, calitatea poate fi comparabilă dacă se alege un producător de încredere.

„China oferă totul – de la produse de calitate slabă la cele premium. Trebuie să știi ce cumperi și de la cine”, explică un cumpărător. Deși casele prefabricate chinezești prezintă anumite riscuri, ele nu ar trebui respinse din start. Cu o pregătire adecvată și un proiect bine realizat, acestea pot fi o soluție viabilă și economică, mai ales datorită întreținerii și reconstrucției rapide pe termen lung.

