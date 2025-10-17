Simplificarea ar reduce cheltuielile

În mediul rural, unde resursele financiare și accesul la specialiști (arhitecți, ingineri) pot fi limitate, simplificarea ar putea încuraja oamenii să își construiască sau să își extindă locuințele și anexele, contribuind la revitalizarea zonelor rurale.

Taxele pentru autorizații, costurile pentru proiecte complexe și timpul pierdut se traduc în bani. Simplificarea ar reduce aceste cheltuieli.

Totodată, ar permite o mai mare flexibilitate proprietarilor de terenuri în a-și adapta proprietățile la nevoile lor, fără a fi blocați de un proces administrativ greoi.

Totuși, chiar și o casă de 150 mp sau o anexă trebuie să respecte norme de siguranță structurală, antiincendiu, igienă și de rezistență la cutremure. Fără un proiect avizat de specialiști și fără o verificare a conformității cu normele, există riscul unor construcții nesigure.

Bucătării de vară, anexe, garaje

Cseke Attila a declarat că autoritățile publice nu vor fi excluse din decizie, însă vor avea la dispoziție 15 zile pentru a spune dacă construcția respectivă are nevoie de autorizație.

Dacă nu o va face, beneficiarul va putea începe construirea.

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect, dar procedura va fi simplificată”, a precizat ministrul.

Este necesară notificarea primăriei

Oficialul a precizat că prin această propunere a Ministerului Dezvoltării, nu este necesară o autorizare de construire, dar este necesară notificarea acestei lucrări.

„Adică eu în continuare trebuie să am un proiect cu care vin la primărie și notific primăria că vreau să fac această lucrare. Dacă primăria în 15 zile nu îmi dă o negare (…) atunci pot să încep acea lucrare, care nu este una complexă, dar nu mai trebuie autorizație de construire, acest hățiș al documentelor” a spus ministrul.

Este imporant de precizat că primăria își păstrează dreptul de a cere autorizație, potrivit PUG-ului, dar se introduce o procedură simplificată.

„Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați, unifamilială pentru locuința proprie, nu pentru vânzare, pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie. Dacă primăria consideră că lucrarea poate merge mai departe, atunci poate începe investiția”, a spus ministrul.

