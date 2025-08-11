Utilizarea dronelor în scopuri fiscale

„Această posibilitate prin care nu numai că se filmează, se măsoară imobilul respectiv deasupra căruia zboară drona, este o modalitate folosită deja în alte state ale Uniunii Europene. Şi aici vorbim în principal de impactul asupra imobilelor care se construiesc fără autorizaţie de construire, care nu sunt declarate la Fisc, pentru care nu se datorează şi nu se plătesc impozite”, a declarat ministrul Attila.

Ministrul a subliniat că această tehnologie va fi folosită exclusiv pentru identificarea proprietăților construite ilegal și nedeclarate. Scopul este asigurarea echității fiscale între cetățeni.

„Şi ceilalţi care ar trebui să plătescă, dar astăzi eludează această lege, trebuie, cum să vă spun, luaţi pe calea cea bună sau prin constrângere, în aşa fel încât ei să-şi plătească aceste impozite”, a mai adăugat ministrul Dezvoltării.

Autoritățile locale vor primi dreptul de a utiliza drone pentru supravegherea construcțiilor. Deși nu s-a stabilit un termen precis pentru implementare, măsura ar putea intra în vigoare odată cu adoptarea pachetului legislativ aferent.

Publicarea listelor cu datornici

O altă propunere discutată este publicarea listelor cu contribuabilii care nu își achită taxele și impozitele. Ministrul consideră că această măsură ar putea fi eficientă.

„Sunt convins că ar fi eficientă o asemenea măsură şi sper că se va pune în aplicare”, a declarat Cseke Attila. El a menționat că ideea a venit din partea Asociației Comunelor din România.

În prezent, natura și valoarea debitelor persoanelor fizice sunt considerate secret fiscal. Ministerul propune modificarea acestei prevederi pentru a permite afișarea publică a informațiilor despre datornici.

„Am identificat textul legal şi propunem ca acest lucru să nu mai fie secret fiscal. Din câte am văzut noi, nu întotdeauna a fost aşa. Am avut perioade în care această informaţie legat de faptul că Popescu Ion este datornic pe impozitul pe clădiri cu 1.000 de lei pentru Primăria sectorului 2 era publică şi se afişa”, a explicat ministrul.

Posibilul impact al utilizării dronelor în scopuri fiscale

Ministerul Dezvoltării speră că aceste măsuri vor crește gradul de conformare fiscală. Cseke Attila consideră că publicarea listelor cu datornici ar putea determina unele persoane să își achite restanțele din teama de a nu fi expuse public.

„Nu spun că toţi vor plăti din această listă a ruşinii. Şi nici nu vreau să fac alte tipuri de afirmaţii, dar cred că unii vor plăti”, a concluzionat ministrul.

