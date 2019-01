Pentru preoții ortodocși din toată țara, primele zile ale fiecărui an se dovedesc a fi o perioadă aglomerată. Din prima zi a noului an, de Sfântul Vasile, și până la sărbătoarea Bobotezei, trebuie să meargă la familiile din parohiile pe care le păstoresc, așa cum spun canoanele bisericești.

Potrivit tradiției, enoriașii care îi primesc să le sfințească casele îi răsplătesc cu diferite sume bani.

Un preot din Argeș a mărturisit că aleargă cu plăcere prin frig pentru că recompensa este pe măsură. Mai spune că un părinte cu ceva noroc poate aduna în doar trei zile sume care pot ajunge chiar și la 3.000 de euro, în cazul parohiilor mici sau medii.

„Eu am o parohie măricică cu oameni darnici și mulți înstăriţi pe care îi cheamă Vasile, Vasilica, Ion sau Ioana. Nu fac nimic ilegal, doar respect o tradiție, iar oamenii se bucură să mă vada și cred că înțeleg că nu este ușor să bați kilometri pe la casele lor pe frig, pe zăpada. Preoții nu cer nimic, oamenii ne dau cât îi lasă inima. Cei cu nume de sfânt dau mai mult, alții ne dau și carne, cârnați sau sticle cu băutură mai acătări. Încă nu am făcut un calcul exact, dar în ziua de Sf Vasile și de Boboteaza cred că am strâns undeva la 3.500 Euro. Poate vi se pare mult, dar să știți că așa mai compensăm și noi veniturile mici de peste an”, a declarat C. I, preot la o parohie din Argeş, pentru Ziarul Profit.