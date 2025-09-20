Salariile în Primăria Capitalei

Conform lui Bujduveanu, un director din Primăria Capitalei câștigă între 11.000 și 13.000 de lei net lunar. Viceprimarul are un salariu de 18.000 de lei net, în timp ce primarul general interimar încasează 19.000 de lei net pe lună.

„Salariile variază. Avem cele mai mari salarii în administraţia publică locală. Nu este un secret, suntem Primăria Capitalei”, a declarat Bujduveanu.

El a menționat că salariile sunt plafonate la nivelul anului 2018, deși în unele sectoare, la nivel de șef de serviciu, s-au înregistrat creșteri.

Salarii în companiile municipale

Bujduveanu a abordat și subiectul salariilor din companiile municipale. El a explicat că acestea au fost reduse la nivelul celui de viceprimar al Capitalei.

„Am făcut o hotărâre de Consiliu prin care am obligat să le reducă la nivelul viceprimarului Municipiului Bucureşti”, a afirmat primarul interimar.

Acesta a criticat creșterile salariale nejustificate din companiile municipale, considerându-le „aberații”.

„Dacă erai o companie profitabilă care ieşea în piaţa liberă şi făceai venituri pentru municipiul Bucureşti, total de acord. Îţi puneai indicator de performanţă şi, raportat la el, aduceai municipalităţii atâţia bani, primeai un salariu mai mare”, a explicat Bujduveanu.

El a subliniat că aceste companii beneficiază de monopol pe anumite servicii, având venituri asigurate indiferent de performanță.

Reacția la salariile anterioare

Întrebat despre informațiile apărute în presă în iulie, conform cărora directorul companiei de transport public local câștiga 12.000 de euro lunar, Bujduveanu a răspuns cu umor.

„La un moment dat am făcut o glumă şi am zis: dacă ştiam că e aşa, îmi dădeam demisia şi mergeam într-o companie municipală”, a declarat el.

Primarul interimar a subliniat importanța corelării salariilor cu performanța și profitabilitatea companiilor, criticând creșterile salariale nejustificate în entitățile care beneficiază de contracte de delegare și monopol pe anumite servicii.

