Femeia a povestit cum a început afacerea cu care face 4.500 de euro pe lună

O antreprenoare din Spania dezvăluie cheia succesului său cu afacerea depozitelor urbane. Este vorba despre un model bazat pe autogestionare, care a ajuns la o rată de ocupare de 99% și un profit lunar net de 2.500 de euro, potrivit Cope.es.

Veronica a început în 2015 un business cu depozite urbane. În prezent, administrează trei centre cu o rată de ocupare aproape maximă.

„Deschid clienților ușa de la distanță printr-un program, le spun: Uitați, depozitul 130, are 2 metri pătrați”, explică femeia într-un interviu acordat vloggerului Eric Ponce.

Cum funcționează depozitele femeii din Spania

Modelul său se bazează pe autogestionare și tehnologii moderne, reducând aproape complet necesitatea prezenței fizice la fața locului. Procesul de închiriere este complet online, iar clienții pot efectua vizitele la distanță.

Toate centrele sunt dotate cu camere de supraveghere și sisteme de acces prin coduri individuale, ceea ce asigură siguranța și eficiența operațiunilor.

Veronica spune că „ziua de lucru constă în principal în răspunsuri telefonice, rezolvarea problemelor minore, precum pierderea unui cod de acces, și gestionarea noilor cereri”.

Locația depozitelor a fost succesul afacerii sale

Succesul afacerii sale este strâns legat de amplasarea centrelor de depozitare în zonele urbane. Spre deosebire de depozitele mari de la periferie, spațiile de depozitare ale Veronicăi sunt integrate în cartierele orașului, devenind o „cameră în plus” pentru locuitori.

„Clienții noștri sunt vecini, oameni care au nevoie de un loc pentru a-și păstra hainele de sezon, lucrurile de plajă sau bicicletele”, spune aceasta.

Strategia a dus la o cerere constantă, iar lista de așteptare a devenit atât de mare, încât a fost suspendată temporar.

Femeia câștigă 4.500 de euro pe lună fără să aibă vreun angajat

Pentru a deschide un centru de 400 de metri pătrați cu 97 de compartimente de depozitare, Veronica a investit aproximativ 100.000 de euro.

Această sumă, în funcție de starea spațiului și de reglementările locale, poate fi recuperată în patru-cinci ani. Fiecare centru generează venituri de 4.500 de euro lunar, din care 2.000 de euro reprezintă cheltuieli fixe, iar restul de 2.500 de euro rămân ca profit net.

Prețul mediu perceput de Veronica este de 50 de euro pe lună pentru un spațiu de 2 metri pătrați, cost care include TVA și o asigurare de bază. Rentabilitatea afacerii ajunge astfel la 15%-20%.

Printre micii antreprenori din Spania se numără și doi români care au reușit să deschidă singurul local dintr-un oraș cu 56 de oameni. Aceștia gătesc mâncare tradițională românească oricui dorește.

Care a fost cel mai mare obstacol în afacerea femeii din Spania

Deși afacerea este relativ ușor de gestionat, cel mai mare obstacol rămâne birocrația. „Practic, administrația, birocrația”, explică Veronica, adăugând că procesul de deschidere a unui nou centru poate dura între opt luni și un an.

În acest timp, antreprenorii trebuie să plătească chiria spațiului, chiar dacă activitatea nu a început. Obținerea licenței de funcționare, autorizațiile pentru lucrările de construcție și respectarea normelor în continuă schimbare sunt principalele provocări.

