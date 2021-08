Cât câștigă profesorii și medicii români în comparație cu cei din Germania, Marea Britanie și Franța

Analiza între salariile a două categorii profesionale esențiale într-o societate vine în contextul în care atât ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, cât și premierul Florin Cîțu au declarat recent că profesorii nu vor mai avea salariile mărite de la 1 septembrie. Aceștia ar fi trebuit să primească 16% în plus, adică undeva între 250 și 500 de lei pe lună.

„Salariile profesorilor nu cred că vor putea creşte după rectificarea bugetară. Avem nevoie de foarte multe lucruri şi trebuie să prioritizăm aceste creşteri”, a declarat Sorin Cîmpeanu, după ședința de guvern.

Liderii sindicali din învățământ cer un răspuns ferm din partea guvernanților, altfel vor declanșa acțiuni de protest.

Școala 9 a vrut să vadă cât câștigă profesorii din Europa în comparație cu cei români și care sunt diferențele dintre medicii de la noi și cei din Marea Britanie, Germania și Franța, destinații preferate pentru personalul sanitar de la noi. Atât profesia de medic, cât și cea de profesor sunt considerate prioritare în toate țările dezvoltate.

De trei ori mai puțin decât un profesor francez sau britanic

În Germania, venitul brut anual al unui medic este între 65.000 de euro și 80.000 de euro, potrivit site-ului How to Germany. „Un medic șef de la cel mai înalt nivel poate câștiga în medie pe an și 278.000 de euro. Dar cu salariile mari vin și așteptările pe măsură – doctorii din Germania au un volum de muncă ridicat și multă responsabilitate”, mai scrie sursa citată.

Un medic primar din România are un câștig brut de aproape 38.000 de euro, în timp ce un medic specialist are puțin peste 30.000 de euro. La jumătate cât un medic neamț.

Un medic din sistemul public din Marea Britanie primește între 53.000 și 90.000 de euro anual. Adică medicii români care aleg această destinație se duc pentru o dublare salarială.

Un profesor britanic debutant ia puțin peste 28.000 de euro anual, iar unul cu toate calificările și cu vechime peste 46.000 de euro. Adică un medic britanic câștigă dublu față de un profesor de la ei.

Un profesor francez primește la început de drum peste 26.000 de euro, iar pe finalul carierei, aproape 48.000 de euro anual. Un medic francez poate ajunge însă până la 53.000 de euro pe an, ceea ce înseamnă că diferența dintre un profesor francez cu experiență și un medic nu este foarte mare, doar de 5.000 de euro pe an, potrivit BRM Conseil, recrutor în domeniul sănătății.

Comparația între salarizarea în cele trei țări analizate se adâncește atunci când ne referim la sistemul de învățământ.

Astfel că un profesor român câștigă de șase ori mai puțin decât unul neamț și de trei ori mai puțin decât unul britanic sau unul din Franța. În același timp, un profesor român cu toate gradele didactice și cu vechime câștigă jumătate cât un medic român.

