Certificatele de atestare fiscală

Contribuabilii persoane fizice care solicită eliberarea unui certificat de atestare fiscală în aceeași zi a depunerii cererii vor plăti 88 de lei, iar persoanele juridice vor achita 182 de lei.

Majorările reflectă rata inflației, specificată în Codul fiscal. De asemenea, contribuabilii înregistrați în platforma digitală ATLAS vor beneficia de eliberarea imediată a certificatelor fără taxe suplimentare.

Taxe pentru stabilirea impozitelor

Pentru calcularea impozitelor și taxelor în regim de urgență, în termen de 48 de ore, persoanele fizice vor achita 133 de lei, iar persoanele juridice vor plăti 268 de lei. Aceste taxe se aplică pentru impozitele pe clădiri, terenuri și mijloace de transport.

Costuri pentru documente din arhivă

Eliberarea documentelor din arhivă se taxează cu 1 leu pe pagină pentru toate entitățile interesate.

Taxe pentru oficierea căsătoriilor

Pentru oficierea căsătoriilor la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (SPCLEP) din Ploiești, tarifele sunt următoarele:

157 lei pentru ceremonii în zilele de sâmbătă și duminică, la ore preferențiale (09.00–12.00);

78 lei pentru sâmbătă;

237 lei pentru duminică și sărbători legale;

157 lei pentru căsătoriile înainte de termenul legal de 11 zile, exceptând cazurile de urgență medicală (sarcină avansată sau probleme de sănătate);

157 lei pentru cuplurile fără domiciliu sau reședință în Ploiești.

Eliberarea certificatelor duplicate, a extraselor multilingve sau a adeverințelor în regim de urgență costă 78 de lei. Taxele pentru realizarea operațiunilor foto sau video de către rude sau alte persoane sunt de 23 de lei fiecare.

Servicii de cadastru

În cazul eliberării de copii electronice de pe planuri cadastrale sau hărți deținute de Consiliul Local, costurile sunt:

157 lei/mp pentru hărți în format PDF, la scara 1:1000;

316 lei/ha pentru terenuri.

Noile tarife au fost implementate conform Codului fiscal pentru a reflecta ajustările economice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE