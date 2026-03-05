Cât costă cursurile pentru mecanic de locomotivă

Pentru cei care vor să devină mecanici de locomotivă, cursul costă 7.800 de lei, iar cei care aleg meseria de impiegat de mișcare (IDM) trebuie să plătească 7.900 de lei pentru curs. Taxa de înscriere este de 100 de lei, iar plata cursului poate fi făcută în patru rate, potrivit conducerii CENAFER.

Programul de formare durează nouă luni:

șase luni de teorie și practică la CENAFER

trei luni de stagiu în producție la un operator feroviar.

Ce salariu poate avea un mecanic de locomotivă

Meseria este considerată atractivă mai ales din cauza veniturilor. Potrivit datelor din domeniu, un mecanic de locomotivă poate câștiga peste 10.000 de lei net pe lună, dacă sunt incluse orele suplimentare.

Din acest motiv, cursurile pentru această specializare sunt printre cele mai solicitate din sistemul feroviar.

Admiterea se face online

Procesul de înscriere va fi digitalizat aproape complet. Candidații vor depune documentele pe platforma online a CENAFER, iar bibliografia pentru admitere va fi publicată pe site-ul instituției.

Examenul de admitere se va susține tot online și va include trei probe:

matematică

fizică

limba română

Nivelul testelor este cel studiat în gimnaziu și începutul liceului.

Cursanții vor lucra cu echipamente noi

Anul acesta, cursanții vor avea acces și la echipamente speciale furnizate de o companie americană, pe care își vor putea exersa abilitățile de conducere a locomotivei.

Nu este vorba despre un simulator complet, dar softurile instalate vor reproduce condițiile reale din locomotivele folosite în România, atât la trenuri de marfă, cât și la cele de călători.

Instituția care organizează cursurile se confruntă însă și cu un deficit de personal. Anul trecut, ]n 2025, 3.800 de persoane au fost școlarizate de doar 21 de instructori, iar conducerea CENAFER spune că ar fi nevoie de încă 15–20 de profesori pentru a face față cererii.

Persoanele interesate pot afla mai multe informații la Târgul de Carieră Feroviară în România, organizat la hotelul MyContinental din București, lângă Gara de Nord.

