Paris conduce topul celor mai scumpe străzi din Europa

Dintre străzile considerate cele mai frumoase din Europa, cea cu cele mai ridicate valori imobiliare este Rue des Gravilliers din Paris, în inima arondismentului al treilea, pe Rive Droite, la doi pași de cartierul Marais. Aici, prețurile locuințelor se situează în jurul a 12.000 de euro pe metru pătrat și pot ajunge la 16.700 de euro pentru proprietăți noi sau renovate.

Locul al doilea este ocupat de Calle del Barquillo din Madrid, în centrul așa-numitei „almendra central”: media este de 8.900 de euro pe metru pătrat, cu vârfuri de 10.600 pentru locuințe de lux sau apartamente nou construite, scrie In Italia.

Pe poziția a treia se află Blackstock Road din Londra, între Highbury și Finsbury Park, într-un cartier animat, cunoscut pentru apartamentele istorice, puburile și magazinele sale.

Prețul mediu este de 7.800 de euro pe metru pătrat, iar maximele pot atinge 15.500.

Locul patru este ocupat de Via Panisperna, situată la Roma, în inima cartierului Rione Monti, una dintre cele mai fermecătoare zone ale centrului istoric al capitalei Italiei.

Potrivit cercetării realizate de Abitare.co, valoarea medie a proprietăților de pe Via Panisperna este de 7.100 de euro pe metru pătrat, dar pot fi atinse și vârfuri de până la 9.600 de euro pe metru pătrat pentru locuințele mai bine poziționate sau cu caracteristici premium.

Salonic și Bruxelles, la coada clasamentului

După locul patru ocupat de Via Panisperna urmează Maybachufer din Berlin (6.600 de euro/mp) și Rua do Bonjardim din Porto (5.000 de euro/mp), pe locul cinci.

La coada clasamentului se află Bruxelles, unde în zona Dansaert/Sainte-Catherine, Rue De Flandre are un preț mediu de 4.000 de euro/mp. Cu o scădere semnificativă a prețului, dar tot în top 9, printre cele mai căutate străzi din Europa, departe însă de haosul metropolitan, se află Northdown Road din orașul englez

Margate, unde prețurile pe metru pătrat fluctuează între 1.500 de euro și 2.000 de euro. Ultimul în top se află Salonic, unde fermecătorul Odos Olympou înregistrează valori între 2.450 de euro și 3.600 de euro.

Clasamentul în funcție de prețuri:

Rue des Gravilliers din Paris, Franța – 12.000 de euro/mp Calle del Barquillo din Madrid, Spania – 8.900 de euro/mp Blackstock Road în Londra, Anglia – 7.800 de euro/mp Via Panisperna în Roma, Italia – 7.100 de euro/mp Maybachufer în Berlin, Germania – 6.600 de euro/mp Rua do Bonjardim din Porto, Portugalia – 5.000 de euro/mp Rue de Flandre în Bruxelles, Belgia – 4.000 de euro/mp Odos Olympou în Salonic, Grecia – 2.450-3.600 de euro/mp Northdown Road în Margate, Anglia – 1.500-2.000 de euro/mp.

