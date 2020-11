Ştiri Cât costă un Samsung Galaxy Z Fold 2 înainte de Black Friday 2020 De Petre Dobrescu,

Black Friday 2020 are loc pe 13 noiembrie în majoritatea magazinelor din România. În fiecare an, printre cele mai căutate produse sunt telefoanele mobile, unul din cele mai căutate modele ale acestui an fiind Samsung Galaxy Z Fold 2. Află cât costă un Samsung Galaxy Z Fold 2 înainte de Black Friday 2020.