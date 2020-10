Când e Black Friday la eMAG în 2020

Vineri, 13 – cu noroc la reduceri

Black Friday la eMAG va avea loc pe data de 13 noiembrie. Cel mai mare retailer online din România dă de obicei data reducerilor de Black Friday, dată pe care o adoptă cu mici modificări și restul retailerilor de la noi.

La ce oră începe Black Friday 2020 pe eMAG

Pe 13 noiembrie începe Black Friday la eMAG, dar la ce oră începe Black Friday pe eMAG este întrebarea care îi frământă pe cei doritori de reduceri și chilipiruri. Anul trecut, Black Friday a început la eMAG la 7:24, oră care poate fi luată drept reper de către cei care vânează anumite produse la reducere.

Ce reduceri sunt de Black Friday 2020 pe eMAG

De Black Friday la eMAG, magazinul online oferă reduceri la televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion și articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casă și grădină, produse de îngrijire personală pentru adulți și copii, mobilă, jucării și anvelope. Ca în fiecare an, eMAG are produse-surpriză de Black Friday care începe pe 13 noiembrie.

Când e Black Friday 2020 la F64, Flanco sau Altex

Black Friday la eMAG dă tonul reducerilor și la ceilalți retaileri, mulți dintre ei alegând chiar să anunțe reduceri de Black Friday cu câteva zile înainte de data la care e Black Friday la eMAG.

În 2020, Black Friday la evoMAG, Cel.ro, F64 și Quickmobile, PC Garage încă nu au fost anunțate.

Alături de aceștia, lanțurile de magazine precum Flanco, Altex sau Media Galaxy au de obicei mai multe săptămâni de reduceri grupate sub titulatura de Black Friday. Pe lângă acestea, mai vin cu promoții și marile lanțuri străine de hipermarketuri, cum sunt Carrefour și Auchan.

Când e Black Friday 2020 cu reduceri la haine

Când e Black Friday 2020 la About You și Fashion Days

Fii cu ochii pe Black Friday!

De Black Friday, lanțurile de magazine de haine oferă, la rândul lor, reduceri. Cele mai importante sunt grupul spaniol Inditex, care deține Zara, Bershka, Pull & Bear și Massimo Dutti, dar și lanțurile New Yorker, C&A și retailerii online About You și Fashion Days. Ele vor anunța în curând datele la care oferă reduceri de Black Friday 2020.

Când e Black Friday 2020 în SUA

Anul acesta, retailerii din SUA păstrează tradiția de a avea reducerile de Black Friday imediat după Ziua Recunoștinței, care este pe 26 noiembrie 2020. Astfel, Black Friday 2020 în SUA este pe 27 noiembrie.

