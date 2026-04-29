Ziua de 1 Mai se anunță, ca în fiecare an, o adevărată demonstrație națională de pasiune pentru grătare, iar vedetele incontestabile rămân micii, care se vor vinde la foc automat.

Deja piețele și magazinele sunt luate cu asalt de români hotărâți să-și asigure proviziile pentru una dintre cele mai savuroase tradiții. Cumpără carne deja pregătită pentru a face grătarul acasă sau în aer liber, cu prietenii.

Unde se mănâncă cei mai buni mici din București?

Terasele sunt deja pregătite pentru fluxul masiv de clienți, atmosfera se va transforma într-un adevărat festival. Fumul de grătar, mirosul condimentelor și sunetul sfârâitului cărnii pe jar vor transforma ziua într-o petrecere unică.

Dincolo de cifre și aglomerație, rămâne bucuria simplă a unei zile petrecute în aer liber, cu mulți mici.

  • TERESA OBOR

Este locul iconic al micilor din București, iar cozile vor fi extrem de mari de 1 Mai. Aici, micii sunt aproape o instituție națională: mănânci în picioare, la mese de tablă, în fum și agitație, cu muzică populară de petrecere în difuzoare. Experiența face parte din farmecul balamucului din Piața Obor, iar gustul este de cinci stele. Pentru un mic cu pâine și muștar, trebuie să plătiți șapte lei.

Terasa Obor vinde unii dintre cei mai buni mici din București. Foto: Libertatea
  • LA CIOTOIANU

Un alt loc transformat în kilometrul zero al micilor bucureșteni. Suculenți, pregătiți pe grătare imense, micii atrag mulțimi, iar fumul și cozile blochează complet străzile din Popești-Leordeni, dar și locația din Drumul Taberei. Șapte lei și aici pentru un mic bine făcut din carne de porc, vită și oaie, asezonat cu sare, piper, cimbru uscat, boia dulce și usturoi.

  • LA MICI

O locație care a venit pe piață cu un concept modern dedicat exclusiv micilor, devenind rapid un favorit urban. Au reinterpretat micul într-un stil cool, dar au păstrat rețeta clasică. Cu două locații în București, micii sunt gustoși și autentici. Gazdele au pregătit „găleți” cu mici, dar și tot felul de sandvișuri, evident, cu mici.

Prețul unui mic variază între 6 și 8 lei. Foto: Libertatea
  • LA COCOȘATU’

Primul restaurant a fost deschis în 1993, iar de atunci locul a devenit extrem de cunoscut în toată România, datorită micilor cărnoși, proaspăt scoși de pe grătarul imens din curte. Locația a devenit cunoscută pentru micii făcuți după o rețetă veche, moștenire de familie. Un mic cu muștar și pâine costă 8 lei.

  • LA GIL

Concurență puternică în zona de nord a Capitalei. Un clasic bucureștean, cunoscut pentru porții mari, dar cu grătarul mutat la interior. Micii de la Gil costă 7,50 lei, dar se pot transforma rapid într-un meniu de cinci mici, cu cartofi prăjiți, muștar și pâine, pentru 48 de lei. Terasa a fost deschisă în ianuarie 1991.

  • POPASUL CU MICI

Micii vin fierbinți, abia scoși de pe grătar, pe celebrul carton, alături de pâine și muștar. Tacâmurile lipsesc: micii se servesc direct cu scobitoarea, ca pe vremuri. Locația este în Pantelimon, pe strada Morarilor, iar în ultimii ani a devenit un loc de tradiție pentru bucureșteni, în special pentru cei din zonă.

  • CARU’ CU BERE

Micii de la Caru cu Bere sunt considerați un simbol al bucătăriei tradiționale românești, având o rețetă istorică ce datează din 1920. Aceasta a fost transmisă printr-o scrisoare de către bucătarul-șef al restaurantului, care o primise, la rândul său, de la maestrul gastronom Tică Preoteanu, conducătorul bucătăriei Carului cu Bere la acea vreme.

  • LA TĂTICU’

Locația îl are la „butoane” pe celebrul nea Sandu Cocoșatu, plecat de la celebra locație pentru a reinventa micul românesc. Mulți îl consideră cel mai priceput grătaragiu din țară, iar oamenii vin la Tăticu special pentru micii pe care îi pregătește. Micii costă șapte lei, iar lumea nu îi mănâncă fără să bea și o bere rece.

Micii lui nea Sandu sunt la mare căutare. Foto: Facebook
  • MICOTECA

În Parcul Herăstrău, lângă Grădina Japoneză, găsești mici la 8 lei bucata, proveniți din mai multe locații din București. Proprietarii au adus mici din Obor, de la Sandu Cocoșatu sau de pe Dealu Negru din Dedulești. Muzică românească, bere rece la draft, iar, ca să fie treaba completă, nu lipsesc nici cârnații de Pleșcoi.

  • GRĂTARU MESERIAȘ

Situată în curtea Brico Depot Orhideea, toneta cu mici este cunoscută în tot Bucureștiul. „Grătar făcut ca la carte, pentru meseriași adevărați!”, după cum se laudă proprietarul, care face mici pe bandă rulantă. 6 lei pentru un mic vită-porc sau 8 lei pentru unul vită-oaie. Locația de pe Calea Giulești nu este singura: îi mai găsiți în Pantelimon și Vitan.

Consumăm peste 200 de milioane de mici anual

România înregistrează un consum anual estimat între 200 și 250 de milioane de mici, echivalentul a aproximativ 20.000 de tone.
Raportat la populație, fiecare român consumă, în medie, între 10 și 12 mici pe an.

Deși nu există statistici oficiale centralizate, datele din industrie arată că micii rămân unul dintre cele mai populare produse din categoria cărnii procesate proaspete.

Toată lumea se înghesuie pentru un mic, de 1 Mai. Foto: Libertatea
1 Mai, vârful absolut al consumului de mici

Ziua de 1 Mai generează cel mai mare consum de mici din România. Aproximativ 18 milioane de mici sunt consumați într-un singur weekend, iar cererea crește masiv față de o perioadă obișnuită.

Estimările arată că aproape jumătate dintre români aleg să mănânce mici cu această ocazie, consolidând tradiția grătarelor de Ziua Muncii.

În perioada premergătoare zilei de 1 Mai, producția de mici crește cu 15% până la 30% față de o perioadă obișnuită.

Consumul de mici, concentrat în evenimente

Deși consumul anual este ridicat, micii nu sunt consumați constant, ci mai ales în contexte sociale precum grătarele sau sărbătorile.

România beneficiază de unele dintre cele mai mici prețuri la alimente din Uniunea Europeană, ceea ce susține consumul de produse tradiționale din carne.

Micii sunt astfel percepuți nu doar ca aliment, ci și ca simbol cultural asociat relaxării și socializării.

Festivalul Micului cel Mare

Bucureștiul deschide sezonul de 1 Mai cu unul dintre cele mai populare evenimente culinare urbane: Festivalul Micului cel Mare.

Între 30 aprilie și 3 mai, Rondul Alba Iulia devine punctul central pentru iubitorii de street food și preparate tradiționale românești.

Produse tradiționale gata de vânzare. Foto: Libertatea
„Festivalul pune în centrul atenției micul, considerat unul dintre cele mai cunoscute preparate românești”, anunță organizatorii. Pe lângă „micul-star” de 100 de metri, vizitatorii vor găsi sute de mici, tocănițe la ceaun, pastramă, costițe, frigărui și alte preparate.

Atmosfera este completată de bere rece și muzică populară. În paralel, zona de street food completează experiența cu burgeri, sandvișuri, clătite, înghețată și deserturi.

Olimpiada celor mici, din Popești

Între 30 aprilie și 3 mai, la Popești-Leordeni, în zona Campusului Școlar de pe Drumul Fermei, începe distracția, cu mulți mici și bere rece.

Evenimentul aduce în prim-plan vedeta absolută a sezonului: micul. În toate formele și variantele posibile. Clasici, vită sau porc, iar atmosfera va fi completată, evident, de bere rece din belșug.

„Genul acela care face orice discuție mai interesantă și orice porție de mici mai ușor de repetat”, este mesajul organizatorilor.

Pe lângă zona dedicată grătarelor, festivalul aduce și o selecție generoasă de preparate tradiționale: tocănițe, pastramă în diverse forme, costițe, cârnăciori și alte bunătăți gătite la fața locului.

