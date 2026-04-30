Schimbări neașteptate la „Chefi la cuțite” 2026. Cine a părăsit competiția de la Antena 1

Victorie îndelung așteptată pentru tunicile bej, conduse de Chef Ștefan Popescu – cel de-al nouălea battle le-a adus bucuria de a fi învingători, într-o ediție Chefi la cuțite care s-a impus ca lider detașat de audiență. De partea cealaltă, echipa verde a suferit aseară o nouă pierdere, după proba individuală Anastasiia Mishchenko fiind eliminată din competiție. 

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:30 – 23:55, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 6.7 puncte de rating și 26% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 4.7 puncte de rating și 18.1% cotă de piață. Astfel, formatul Chefi la cuțite cu juriul alcătuit din Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu a înregistrat, cu ediția de ieri, un record al share-ului pe segmentul de public comercial. Ierarhia s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.5 puncte de rating și 20.1% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 4.7 puncte de rating și 14.7% cotă de piață. În minutul de aur 21:59, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite. 

A fost o ediție bine condimentată încă din primele clipe, când Chef Richard Abou Zaki a aruncat în joc amuleta care i-a permis un schimb de concurenți – alegând s-o coopteze în tabăra bordo pe Sabina, patisera lui Chef Orlando, în schimbul căreia a hotărât să renunțe la concurenta lui, Bianca Podosu, care a îmbrăcat astfel tunica gri. Tot înaintea sesiunii de gătit echipele s-au confruntat cu cele mai iuți sosuri la joculețul care a adus un premiu surpriză. Întrecerea picantă a fost câștigată de echipa lui Chef Ștefan, total surprins de ”avantajul” primit: Raluca Bădulescu a intrat în bucătăria Chefi la cuțite, pregătită să participe la cea de-a noua confruntare culinară a sezonului. Chef Ștefan a hotărât, însă, că cel mai potrivit loc pentru Raluca este în echipa verde – alături de Florin Stamin, cel cu care a făcut echipă în Asia Express.  

Bătălia culinară a avut, de această dată, o temă pentru care aspectul farfuriilor a fost mai important decât la alte probe – și asta pentru că echipele au primit misiunea de a reproduce farfuriile unor celebri chefi din România. După jurizarea făcută de actorii din serialele Ana, mi-ai fost scrisă în ADN și Iubire cu parfum de lavandă, victoria i-a revenit echipei bej. Bucuria a venit după o sesiune de gătit extrem de tensionată pentru Chef Ștefan, care a trecut printr-un conflict cu Alex Szabo, cuțitul său de aur. 

Anastasiia Mishchenko a fost eliminată din competiție

La capătul probei individuale care a urmat, Chef Sautner a mai pierdut un concurent. Așadar, după ce Salvatore a ieșit marți seară din concurs, ieri Anastasiia Mishchenko a fost eliminată din competiție cu cel mai mic punctaj la inidividuală. O pierdere venită mai devreme decât s-ar fi așteptat colegii ei, întrucât Anastasiia abia intrase în echipa verde cu o ediție înainte, când Chef Orlando folosise amuleta care i-a dat puterea de a aduce patru noi concurenți din bootcamp. Chefi la cuțite continuă în forță săptămâna viitoare, în bucătăria unde se vor desfășura noi confruntări culinare incitante, luni, marți și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și AntenaPLAY. 

Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu
