Alocații reduse de la 292 de lei la 100 de lei

Proiectul prevede scăderea alocației pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. Diferența ar urma să fie redirecționată către un sistem de burse condiționate de prezența la școală.

„Se propune diminuarea cuantumului alocației de stat pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani de la 292 lei la 100 lei, concomitent cu introducerea unei burse de prezență destinată preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile din preuniversitar de stat sau privat”, se precizează în proiectul de lege, depus miercuri 29 aprilie la Senat.

Vicepreședintele comisiei de învățământ, Szabo Odon, este inițiator al proiectului. Proiectul de lege a fost semnat de 37 de parlamentari.

Bursă de prezență de până la 250 de lei

Pe lângă alocația redusă, elevii care merg constant la școală ar urma să primească o bursă de prezență de minimum 250 de lei lunar.

„Bursa de prezenta se acorda tuturor preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile și care au obtinut media 10 la purtare sau calificativul «foarte bine» la purtare la finalul anului școlar anterior”.

În total, suma ar putea ajunge la 350 de lei pe copil, susțin inițiatorii, dar doar în condițiile respectării criteriilor de prezență.

Noua schemă propusă introduce o condiționare clară a banilor de participarea la ore: „Prin frecventarea cursurilor se înțelege prezența zilnică a preșcolarului și elevului în unitățile de învățământ preuniversitar, cu excepția absențelor motivate”.

Pentru grădiniță, sunt permise până la 5 absențe nemotivate pe lună fără pierderea bursei.

Argument: reducerea abandonului școlar

Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a combate abandonul școlar, invocând date alarmante.

„Țara noastră se confruntă cu cea mai gravă criză a abandonului școlar din Uniunea Europeană, rata de părăsire timpurie a școlii în anul 2023, a fost de 16,6%”.

De asemenea, numărul copiilor din afara sistemului educațional este ridicat, fiind estimat la sute de mii la nivel național.

„A mai funcționat acest sistem”

Vicepreședintele comisiei de învățământ, Szabo Odon, susține că modelul propus are precedent în România: „A mai fost acest sistem în care alocația era condiționată de prezență la școală și a mers”, conform Edupedu.

Acesta face referire la perioada anterioară anului 2006, când alocația era legată de prezența școlară printr-un mecanism administrativ. Prevederea a fost modificată după ce Curtea Constituțională a stabilit că alocația este un drept al copilului care nu poate fi condiționat.

„Nu merge cu aceste amenzi, trebuie să recunoaștem… Singura modalitate aceasta ar fi acest tip de intervenție. În momentul în care a funcționat, s-a văzut clar că a mers”, a adăugat inițiatorul proiectului.

Asta în condițiile în care părinții pot primi amenzi dacă elevul nu merge la școală.

Mai exact „nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1), din culpa părintelui sau a reprezentantului legal, în sensul interzicerii participării beneficiarului direct la programul şcolar, se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei. Prevederea se aplică şi în cazul refuzului semnării contractului educaţional prevăzut la art. 14 alin. (4)”.

Recent, Libertatea a relatat despre cazul unei eleve de 16 ani, din România care nu a mai fost la școală din ianuarie și e îngrijorată de ce va păți.

Burse și pentru grădiniță: până la 500 de lei în zone vulnerabile

Proiectul extinde și sprijinul pentru preșcolari, inclusiv prin burse sociale și de prezență.

„Bursă în zona vulnerabilă ar putea ajunge pentru zona de grădiniță undeva la 500 lei. (…) Acesta este deja suma pentru care, fiți siguri, pe zonele vulnerabile vor merge toți copiii la grădiniță. 100% vor fi aduși la școală copiii”, spune Szabor Odon.

România este pe ultimele locuri în UE la educația timpurie. România înregistrează o rată de participare de doar 12,3%, mult sub media europeană și sub pragul de 45% stabilit pentru 2030.

Dacă va fi adoptat, sistemul ar urma să intre în vigoare din anul școlar 2027-2028. În același timp, alocațiile ar urma să fie indexate anual cu inflația.

Pentru a putea fi aplicat, proiectul de lege trebuie să fie dezbătut și adoptat de Parlament.

Mii de elevi în afara sistemului de educație

Datele incluse în expunerea de motive arată că peste 33.000 de elevi abandonează anual școala.

Datele Salvați Copiii arată că în 2024, peste 400.000 de copii cu vârste între 7 şi 17 ani erau în afara sistemului de educaţie, reprezentând 18,7% din populaţia rezidentă de vârsta respectivă.

Anul trecut, doar 60% din elevii care au început școala în 2013-2014 au ajuns să susțină examenul de Bacalaureat. Potrivit Eurostat, în 2023, România a avut cea mai mare rată a abandonului școlar din UE, respectiv 16,6% față de 9,5% media UE.

În același timp, proiectul susține că măsura ar putea reduce inegalitățile educaționale și ar crește participarea la educație, în special în mediul rural.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE