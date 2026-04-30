Alocații reduse de la 292 de lei la 100 de lei

Proiectul prevede scăderea alocației pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani de la 292 de lei la 100 de lei. Diferența ar urma să fie redirecționată către un sistem de burse condiționate de prezența la școală.

„Se propune diminuarea cuantumului alocației de stat pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani de la 292 lei la 100 lei, concomitent cu introducerea unei burse de prezență destinată preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile din preuniversitar de stat sau privat”, se precizează în proiectul de lege, depus miercuri 29 aprilie la Senat. 

Vicepreședintele comisiei de învățământ, Szabo Odon, este inițiator al proiectului. Proiectul de lege a fost semnat de 37 de parlamentari.

Proiect-alocatii-si-burse

Bursă de prezență de până la 250 de lei

Pe lângă alocația redusă, elevii care merg constant la școală ar urma să primească o bursă de prezență de minimum 250 de lei lunar.

„Bursa de prezenta se acorda tuturor preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile și care au obtinut media 10 la purtare sau calificativul «foarte bine» la purtare la finalul anului școlar anterior”.

În total, suma ar putea ajunge la 350 de lei pe copil, susțin inițiatorii, dar doar în condițiile respectării criteriilor de prezență.

Noua schemă propusă introduce o condiționare clară a banilor de participarea la ore: „Prin frecventarea cursurilor se înțelege prezența zilnică a preșcolarului și elevului în unitățile de învățământ preuniversitar, cu excepția absențelor motivate”.

Pentru grădiniță, sunt permise până la 5 absențe nemotivate pe lună fără pierderea bursei.

Argument: reducerea abandonului școlar

Inițiatorii susțin că măsura este necesară pentru a combate abandonul școlar, invocând date alarmante.

„Țara noastră se confruntă cu cea mai gravă criză a abandonului școlar din Uniunea Europeană, rata de părăsire timpurie a școlii în anul 2023, a fost de 16,6%”.

De asemenea, numărul copiilor din afara sistemului educațional este ridicat, fiind estimat la sute de mii la nivel național.

motivare-proiect-lege-alocatii-udmr-2026

„A mai funcționat acest sistem”

Vicepreședintele comisiei de învățământ, Szabo Odon, susține că modelul propus are precedent în România: „A mai fost acest sistem în care alocația era condiționată de prezență la școală și a mers”, conform Edupedu.

Acesta face referire la perioada anterioară anului 2006, când alocația era legată de prezența școlară printr-un mecanism administrativ. Prevederea a fost modificată după ce Curtea Constituțională a stabilit că alocația este un drept al copilului care nu poate fi condiționat.

„Nu merge cu aceste amenzi, trebuie să recunoaștem… Singura modalitate aceasta ar fi acest tip de intervenție. În momentul în care a funcționat, s-a văzut clar că a mers”, a adăugat inițiatorul proiectului.

Asta în condițiile în care părinții pot primi amenzi dacă elevul nu merge la școală.

Mai exact „nerespectarea dispoziţiilor art. 14 alin. (1), din culpa părintelui sau a reprezentantului legal, în sensul interzicerii participării beneficiarului direct la programul şcolar, se sancţionează cu amendă de la 1.000 de lei la 5.000 de lei. Prevederea se aplică şi în cazul refuzului semnării contractului educaţional prevăzut la art. 14 alin. (4)”.

Recent, Libertatea a relatat despre cazul unei eleve de 16 ani, din România care nu a mai fost la școală din ianuarie și e îngrijorată de ce va păți.

Burse și pentru grădiniță: până la 500 de lei în zone vulnerabile

Proiectul extinde și sprijinul pentru preșcolari, inclusiv prin burse sociale și de prezență.

„Bursă în zona vulnerabilă ar putea ajunge pentru zona de grădiniță undeva la 500 lei. (…) Acesta este deja suma pentru care, fiți siguri, pe zonele vulnerabile vor merge toți copiii la grădiniță. 100% vor fi aduși la școală copiii”, spune Szabor Odon. 

România este pe ultimele locuri în UE la educația timpurie. România înregistrează o rată de participare de doar 12,3%, mult sub media europeană și sub pragul de 45% stabilit pentru 2030.

Dacă va fi adoptat, sistemul ar urma să intre în vigoare din anul școlar 2027-2028. În același timp, alocațiile ar urma să fie indexate anual cu inflația.

Pentru a putea fi aplicat, proiectul de lege trebuie să fie dezbătut și adoptat de Parlament.

Mii de elevi în afara sistemului de educație

Datele incluse în expunerea de motive arată că peste 33.000 de elevi abandonează anual școala.

Datele Salvați Copiii arată că în 2024, peste 400.000 de copii cu vârste între 7 şi 17 ani erau în afara sistemului de educaţie, reprezentând 18,7% din populaţia rezidentă de vârsta respectivă.

Anul trecut, doar 60% din elevii care au început școala în 2013-2014 au ajuns să susțină examenul de Bacalaureat. Potrivit Eurostat, în 2023, România a avut cea mai mare rată a abandonului școlar din UE, respectiv 16,6% față de 9,5% media UE.

În același timp, proiectul susține că măsura ar putea reduce inegalitățile educaționale și ar crește participarea la educație, în special în mediul rural.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Reacția lui Sorin Grindeanu după ce Victoria Stoiciu și-a dat demisia din PSD. Atac voalat la Marcel Ciolacu

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Viva.ro
Știrea care a făcut înconjurul presei! Demisie complet neașteptată la vârful PSD, în plină criză politică. Motivul e de neimaginat
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Unica.ro
Se mută de la PSD la PNL! E anunțul momentului pe scena politică din România! Decizia care a surprins pe toată lumea
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.RO
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
GSP.RO
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
Parteneri
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
Libertateapentrufemei.ro
Dovada că posteriorul lui Jennifer Lopez nu arată deloc ca în reclame. Poze neretușate, surprinse de paparazzi
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Avantaje.ro
50 de imagini fierbinți cu Loredana Groza. Cum a pozat la plajă întrece orice imaginație, iar în comentarii a fost prăpăd: “Faceți loc că începe show-ul”, a scris Lori în dreptul fotografiilor
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly
Tvmania.ro
Ivanka Trump, apariție hipnotizantă la Casa Albă! Cât a costat întreaga ținută și detaliul de la cina regală care a amintit de Grace Kelly

Alte știri

Revoluție pe piața muncii: 92% dintre români vor să fie propriii șefi
Analiză
Știri România 16:30
Revoluție pe piața muncii: 92% dintre români vor să fie propriii șefi
Dragoș Pîslaru dezvăluie sumele uriașe care pot fi economisite prin interdicția cumulului pensiilor speciale cu salariul
Știri România 15:35
Dragoș Pîslaru dezvăluie sumele uriașe care pot fi economisite prin interdicția cumulului pensiilor speciale cu salariul
Parteneri
„Cine te-a pus, Marcele?”. Reproșuri pentru Ciolacu în PSD după demisia Victoriei Stoiciu - SURSE
Adevarul.ro
„Cine te-a pus, Marcele?”. Reproșuri pentru Ciolacu în PSD după demisia Victoriei Stoiciu - SURSE
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Fanatik.ro
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Financiarul.ro
Vine nota de plată pentru români. Cu cât va crește prețul energiei
Superliga.ro (P)
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
”Înapoi la primii pași”, episodul 6. Tudor Băluță: „Datorită accidentării, nu din cauza ei, mi-am întâlnit soția”
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Super-Sub de play-off. Alexandru Musi este jucătorul etapei în Superliga
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră
Viva.ro
Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu! Wow, cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o. Cele mai recente fotografii în premieră

Monden

Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
Stiri Mondene 16:45
Olga Barcari a spus ce nu se vede la TV de la Survivor România. Ce a dezvăluit despre Gabi Tamaș: „Pentru mine, el este câștigătorul”
De ce nu a mai fost decorată Luminița Anghel de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Stiri Mondene 16:12
De ce nu a mai fost decorată Luminița Anghel de președintele României: „Succesul a fost umbrit”
Parteneri
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
TVMania.ro
O avere pe o singură rochie! Melania Trump a lăsat audiența fără cuvinte la cina cu Regele Charles. Cum arată ținuta Dior de 80.000 de dolari și detaliul „scump” pe care doar experții l-au observat
Cum a reuşit Andrew Tate să rămână cu permisul de conducere, deși a fost prins cu 196 km/h
ObservatorNews.ro
Cum a reuşit Andrew Tate să rămână cu permisul de conducere, deși a fost prins cu 196 km/h
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! A murit și el! Final tragic, marele actor a fost găsit mort într-un restaurant! Ce s-a întâ...Vezi mai multe
Parteneri
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
GSP.ro
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
GSP.ro
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
Parteneri
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Mediafax.ro
Marginea Căii Lactee, identificată de cercetători. Unde se termină galaxia noastră
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Wowbiz.ro
Nașa lui Armin Nicoară, implicată într-un accident în drum spre filmări: „Sunt lovită din spate!”
Promo
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Advertorial
Sneakerșii care țin pasul cu tine: Adistar Control 5 între performanță și fashion
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
Wowbiz.ro
Ea este doctorița care s-a spânzurat de geamul apartamentului. A fost găsită fără suflare, atârnând de o funie
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
Mediafax.ro
„Roșie și strălucitoare”: pilotul unui avion de pasageri spune că ar fi lovit o dronă în aer
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani
KanalD.ro
O tânără însărcinată a ajuns la spital după o ciocnire în lanț, pe o stradă din Galați. Incidentul a fost provocat de un șofer de 18 ani

Politic

Documentul care arată că Alexandru Rafila i-a cerut lui Nicolae Ciucă să nu modifice termenii contractului de miliarde cu Pfizer
Politică 15:39
Documentul care arată că Alexandru Rafila i-a cerut lui Nicolae Ciucă să nu modifice termenii contractului de miliarde cu Pfizer
George Simion a spus cele două condiții prin care Călin Georgescu ar putea fi premierul României într-un guvern „de reconciliere națională"
Politică 15:22
George Simion a spus cele două condiții prin care Călin Georgescu ar putea fi premierul României într-un guvern „de reconciliere națională”
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online. ”Proprietățile imobiliare atrag”
Fanatik.ro
Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online. ”Proprietățile imobiliare atrag”
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea
Spotmedia.ro
Oamenii de știință au descoperit o proprietate neașteptată și foarte utilă a zațului de cafea