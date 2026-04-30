1 din 3 angajați vrea să plece, dar opțiunile sunt mai limitate

Potrivit studiului MKOR, peste 30% dintre angajați intenționează să își schimbe locul de muncă în următoarele 6 luni, iar tendința este în creștere constantă din 2023. 

În paralel, alte date arată că până la 72% dintre români se gândesc la o schimbare.

Cu toate acestea, contextul economic complică decizia.

„Sunt vremuri tulburi acum și politic, și geopolitic, și în piața muncii se resimte impactul. În momentul de față sunt multe companii care fac reorganizări și fac reduceri de personal din industria IT și nu numai. E o perioadă turbulentă, nici pentru companii nu este ușor în momentul de față și asta poate, desigur, să îngusteze plaja de opțiuni pe care un om competent poate să o aibă”, a explicat Rodica Obancea, specialist în managementul de carieră, pentru Libertatea.

Asta pentru că România traversează o perioadă de incertitudine din cauza crizei politice, dar și din cauza contextului internațional.

Nici alte țări nu stau mult mai bine în această perioadă, multe companii internaționale au concediat mii sau zeci de mii de angajați recent.

„E un impact pe mai multe fronturi, economic, politic, social. Și angajatorii au probleme, odată ce se restructurează, reorganizează, optimizează tot soiul de bugete, atât din zona de compensații și beneficii, cât și din alte părți. E o măsură sănătoasă pentru multe companii să fie atente la buget, atât la cheltuielile de personal, cât și în alte cheltuieli. Măsurile sunt firești, de așteptat, de la companii în perioade din astea tulburi și poate instabile, atât politic cât și geografic”, a detaliat Rodica Obancea.

România a înregistrat o rată a șomajului de 6,1%, în luna martie a acestui an. Concret, mai mult de jumătate de milion de români sunt șomeri, arată datele INS. Numărul șomerilor în vârstă de 25-74 de ani reprezintă 71,2% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna martie a acestui an.

Tinerii între 15-24 ani au un nivel ridicat al ratei șomajului (28,2%), arată datele publicate, joi, 30 aprilie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

Salariile stagnează, iar nemulțumirea crește

Unul dintre principalele motive pentru care angajații vor să plece este salariul. 

Aproximativ 43% dintre români sunt nemulțumiți de venitul actual, iar 51% se așteaptă ca salariile să stagneze în următorii doi ani, arată un studiu realizat în 2025 de platforma Undelucram.ro. 

În același timp, doar 13% dintre angajatori spun că vor face creșteri salariale semnificative, ceea ce confirmă o tendință de prudență.

Mai mult, aproape 40% dintre angajați spun că salariul nu mai acoperă costul vieții, iar diferența dintre așteptări și realitate devine tot mai mare, potrivit unui studiu eJobs.

Muncă mai multă, beneficii mai puține

Raportul MKOR evidențiază un „cocktail” periculos: volum de muncă în creștere, echipe mai mici și beneficii în scădere.

  • 3 din 10 angajați spun că beneficiile s-au redus
  • moralul echipelor este în scădere
  • nivelul de stres și epuizare este în creștere.

În acest context, angajații simt că muncesc mai mult pentru aceiași bani sau chiar pentru mai puține beneficii.

Ce ar trebui să facă angajații care vor o schimbare

Specialiștii recomandă prudență și o abordare strategică, nu impulsivă.

„Angajații își pot încerca norocul, să zic așa, dar, dacă pot, să o facă fără să plece de la jobul actual și să caute în paralel, să vadă ce opțiuni sunt pentru ei, să primească feedback din piață. Faptul că îți dorești nu înseamnă neapărat că ești și pregătit pentru o schimbare. Când ieși în piață și primești feedback, s-ar putea să vezi că poate trebuie să te mai perfecționezi și tu, poate e nevoie să-ți adaugi competențe noi, dacă ieși și explorezi”, a subliniat Rodica Obancea.

Demisie sau mărire de salariu?

Datele arată că salariul rămâne principalul factor de decizie:

  • peste 60% ar pleca pentru un venit mai mare
  • 31% ar rămâne dacă ar primi o mărire
  • alți angajați caută stabilitate, promovare sau flexibilitate.

În același timp, 29% dintre angajați sunt considerați „cu risc ridicat de plecare”, în special cei cu venituri mici și nivel ridicat de nemulțumire.

Piața muncii din România este într-un echilibru fragil. Deși dorința de schimbare este mare, contextul economic face ca riscurile să fie mai ridicate decât în anii anteriori.

Pentru mulți, cea mai sigură strategie rămâne testarea pieței în paralel și negocierea unei măriri înainte de a face pasul decisiv către o schimbare a locului de muncă.

