Potrivit unei investigații realizate de Observatorul Prahovean, aceste campanii au ca scop amplificarea diviziunilor sociale și alimentarea neîncrederii în sistemul bancar autohton, creând astfel un climat propice tensiunilor.

Printre cei vizați se numără guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, jurnalista Adina Anghelescu și realizatorul TV Mihai Gâdea, ale căror imagini sunt manipulate pentru a crea scenarii fictive șocante.

Aceste montaje video, care au o răspândire de milioane de vizualizări lunare, îi prezintă pe cei implicați în scene violente inspirate parcă din filme de acțiune: în unele clipuri, Isărescu este arătat amenințând-o cu pistolul pe Anghelescu, în timp ce Mihai Gâdea privește îngrozit.

Alte imagini trucate îl arată pe guvernatorul BNR fiind reținut de poliție sau, în mod grotesc, căzut pe stradă sub privirile șocate ale trecătorilor.

Aceste materiale sunt distribuite sub titluri senzaționaliste, precum „Isărescu a smuls microfonul când Anghelescu a dezvăluit cum câștigă bani cei de la BNR”, și redirecționează utilizatorii către un așa-zis „articol” publicat pe un site ce imită designul Libertatea sau a ziarului Adevărul.

Materialul fals susține ideea că BNR ar ascunde informații importante publicului. Conform estimărilor Observatorul Prahovean, campania generează lunar peste 20 de milioane de afișări pe internetul în limba română, cu bugete de publicitate estimate la câteva sute de mii de euro.

Mugur Isărescu nu este singura țintă. Și alți conducători ai principalelor bănci din România sunt prezentați în mod similar, alături de jurnaliști reputați, în contexte fictive, menite să inducă o stare de neîncredere și să discrediteze atât mediul bancar, cât și presa.

Acest tip de campanii vin în continuarea unor acțiuni similare desfășurate la începutul anului 2026, care aveau drept scop subminarea credibilității guvernatorului BNR, în contextul implicării instituției în gestionarea crizelor economice și financiare.

Observatorul Prahovean subliniază că, în ciuda amplorii fenomenului și a bugetelor uriașe implicate, autoritățile din România nu au reacționat vizibil pentru a sancționa aceste infracțiuni. Publicația atrage atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă publicitatea online de tip contextual, folosită pentru a disemina narative de tip „război hibrid” și pentru a alimenta tensiunile sociale prin dezinformare.

