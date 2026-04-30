Prea multe paturi de spital folosite ineficient

Ministrul interimar al sănătății, Cseke Attila, care a preluat funcția după demisia lui Alexandru Rogobete, a explicat că România are un număr mult mai mare de paturi decât media europeană, dar cu o utilizare ineficientă a acestora.

„Un nou Plan naţional de paturi, valabil în perioada 2026-2028, care prevede optimizarea numărului de paturi pentru spitalizare continuă finanţate de casele de asigurări de sănătate, a fost aprobat astăzi, prin Hotărâre de Guvern. Potrivit noilor reglementări, se pune accent pe dezvoltarea serviciilor medicale alternative, mai accesibile şi eficiente pentru pacienţi, precum spitalizare de zi şi ambulatoriu, aşa cum se practică în sistemele de sănătate dezvoltate”, a transmis Guvernul, potrivit News.

Executivul arată că în prezent gradul de ocupare al paturilor este de doar 51% pentru pacienții acuți și 60% pentru pacienții cronici, în timp ce media optimă este de aproximativ 80%.

„În prezent, există multe paturi de spital şi nu toate sunt folosite eficient”, se arată în comunicat.

România, peste media UE la numărul de paturi din spitale

Ministrul sănătății a subliniat că România se află printre țările cu cel mai mare număr de paturi la nivel european.

„Dacă media Uniunii Europene este de 511 paturi la 100.000 de locuitori, România are o medie de 728 de paturi la 100.000 de locuitori. Suntem pe podium, pe locul 3, ca şi număr ridicat de paturi la 100.000 de locuitorii”, a declarat Cseke Attila.

Acesta a adăugat că, în afara spitalelor din București, nicio unitate de urgență nu depășește un grad de ocupare de 70%.

Reducere etapizată, până în 2028

Planul prevede reducerea etapizată a paturilor spitalicești, fără a afecta accesul pacienților la servicii medicale.

„În 2028, numărul total de paturi aprobat la nivel naţional, pentru care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate poate încheia contracte de furnizare de asistenţă medicală spitalicească va fi de 103.211”, a precizat ministrul.

În prezent, numărul de paturi contractate este de 116.650, ceea ce înseamnă o reducere progresivă în următorii ani.

Mai exact, peste 14.000 de paturi vor dispărea în următorii ani din spitalele din România.

Mai puține internări inutile

Reforma vizează schimbarea modului în care sunt tratate cazurile medicale, cu accent pe servicii în ambulatoriu și spitalizare de zi.

„Acest Plan Naţional de Paturi nu afectează cu nimic calitatea serviciului medical efectuat de aici încolo în unităţile sanitare cu paturi”, a subliniat Cseke Attila.

În 2024, în România au fost înregistrate aproximativ 6 milioane de cazuri în spitalizare de zi, cu 15% mai multe față de anul precedent.

„Noul Plan de paturi răspunde mai bine nevoilor pacienților prin:

mai puține internări inutile

servicii medicale mai aproape de oameni, în ambulatoriu și spitalizare de zi

spitale mai eficiente

utilizarea mai bună a banilor din sănătate”, arată Ministerul Sănătății.

Guvernul susține că măsura va duce la reducerea internărilor inutile, utilizarea mai eficientă a resurselor și creșterea performanței sistemului sanitar.

