Criza politică se extinde în teritoriu: la Iași, liberalii vor să rupă alianța cu PSD și întind o mână către USR

„Municipiul Iași poate fi condus responsabil și serios de o alianță naturală PNL-USR, aceasta fiind și perspectiva politică pentru viitor”, a declarat șeful PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru.

Iașiul devine teren de test pentru ruptura PNL-PSD

Față de alte orașe mari din țară, Consiliul Local (CL) Iași are o componență politică fragmentată. În urma alegerilor din anul 2024, șase partide au câștigat mandate de ales local: PNL (7), PSD (6), USR (6), AUR (4), CURAJ (3) și PMP (1). Ecuația politică din CL face ca orice schimbare de alianță să depindă de negocieri fragile și voturi la limită.

La începutul anului trecut, a fost constituită o alianță PNL-PSD-PMP, cele 14 voturi fiind suficiente pentru a fi aprobate majoritatea proiectelor de hotărâre inițiate de executivul Primăriei. Iașiul este condus de Mihai Chirica (PNL), iar edilul este secondat de viceprimarii Daniel Juravle (PNL) și Roxana Necula (PSD). 

Alexandru Muraru a susținut că alianța PNL-PSD nu a avut niciodată girul organizației județene pe care o conduce, nefiind „brevetată în forurile statutare”. În ultimul an, Muraru și Chirica, deși fac parte din același partid, au avut o serie de schimburi de replici tăioase care, pe alocuri, au degenerat în insulte

Chirica a fost artizanul înțelegerii locale cu PSD, partid din care a făcut parte până acum 10 ani. În schimb, ceilalți liberali, cu vicele Juravle în frunte, au marșat încă de la început pe ideea unei alianțe cu USR. O alianță PNL-USR ar beneficia de suportul PMP, dar insuficient pentru a înlătura vicele PSD: liberalii au nevoie de voturi de la AUR sau CURAJ, ultimul partid fiind condus de fosta deputată USR Cosette Chichirău.

De ce vor liberalii o alianță cu USR

În opinia șefului PNL Iași, în marile orașe ale țării, liberalii trebuie să se îndrepte spre „electorate care au aceleași viziuni” și a subliniat că „un proiect de dreapta este în mod evident răspunsul la ceea ce se întâmplă la Iași”.

„Nu ne permitem ca imaginea PNL să fie gestionată de alte formațiuni sau pe persoană fizică. Ieșenii nu au votat pentru alianțe locale PNL-PSD, în schimb municipiul Iași poate fi condus responsabil și serios de o alianță naturală PNL-USR, aceasta fiind și perspectiva politică pentru viitor”, a susținut liderul PNL Iași.

În replică, social-democrații susțin că dinamica politică de la nivel național nu se suprapune peste realitățile din plan local, cele două fiind „chestiuni diferite”.

„La nivel local discutăm despre proiectele de dezvoltare ale comunităților. Este adevărat că trebuie să avem evaluări periodice ale modului în care funcționează alianțele politice de la nivel local și facem acest lucru”, a comentat liderul PSD Iași Bogdan Cojocaru, evitând să se pronunțe asupra viitorului alianței locale PNL-PSD.

În același timp, liderii USR sunt precauți în declarații. „În Consiliul Local există o alianță oficială între PSD și PNL, iar până în 2028 nu văd schimbări majore. În perspectiva alegerilor din 2028, o eventuală colaborare cu PNL poate fi luată în calcul, fiind o variantă mai firească. Până atunci însă, mai este timp, iar poziționarea fiecărui partid va conta decisiv”, a spus șeful USR Iași, deputatul Ștefan Tanasă.

PNL și PSD își reproșează reciproc colaborarea cu AUR

Colaborarea cu AUR este unul dintre subiectele de polemică între liderii liberali și social-democrați de la Iași. În timp ce Muraru acuză o coordonare între PSD și AUR la nivel local, Cojocaru invocă o colaborare PNL-AUR la nivelul Consiliului Județean (CJ), instituție condusă de Costel Alexe (PNL).

„E suficient să priviți pozele cu liderii PSD și primarul Iașiului și să vă închipuiți o relație care îi are pe extremiștii de la AUR în rol de naș mare, care, de multe ori, prin Comisia de urbanism, condusă de un membru AUR, rudă cu Chirica, trimit proiecte de Planuri Urbanistice Zonale în plen”, a acuzat Muraru. 

Șeful PNL Iași a mai vorbit despre un „PSD dependent de interese, arondat executivului Primăriei”. „Dacă vedeți situații în care PSD se aliniază pe politicile lui Chirica este pur și simplu pentru a rămâne mufat la resursele administrației, de a obține sinecuri pentru pesediștii fără joburi la 40 de ani”, a acuzat Muraru.

De cealaltă parte, liderul PSD Iași a invocat „ipocrizia PNL”. „Nu pot să nu remarc faptul că PNL lucrează foarte bine cu AUR la nivel local, după ce la nivel național critică acest partid în fiecare zi. Colaborarea PNL-AUR se vede cel mai bine la Consiliul Județean, condus de penelistul Alexe: au majoritate cu un vot furat de la AUR”, a spus Bogdan Cojocaru.

Contactat de Libertatea, primarul Chirica i-a replicat lui Muraru prin o serie de întrebări retorice: „Aș întreba ieșenii prin intermediul presei: Cine este Alexandru Muraru? Ce a făcut pentru municipiul Iași în lungul șir de ani petrecuți în Parlament pe banii ieșenilor? Există vreo singură realizare, oricât de nesemnificativă, pe care să poată să și-o asume? Eu l-am văzut doar scuipând pe toată lumea, inclusiv pe președintele țării, total neconstructiv, conflictual și complet inutil din punct de vedere politic! Îi propun să nu se mai bage în seamă, căci mai ieșim noi din când în când!”

PNL și USR au avut candidat comun la alegeri parțiale

Un pas pentru încheierea unei alianțe PNL-USR la Iași a fost deja făcut: la alegerile parțiale desfășurate recent într-o comună ieșeană, cele două partide au avut candidat comun. De asemenea, PNL și USR au colaborat recent la nivelul CL Iași pentru modificarea unui proiect propus de primarul Mihai Chirica: interdicția „păcănelelor” a fost extinsă la Iași și pentru alte tipuri de jocuri de noroc (bingo, cazinouri, agenții de pariuri etc.), în ciuda unei opoziții inițiale a edilului.

„Dacă PNL nu coordona această decizie, lucrurile ajungeau într-o fundătură, ca multe proiecte ale Primăriei, adică prelungeam jocurile de noroc 1-2 ani în Iași. Când există suspiciuni, amenințări, calomnii în aceste deliberative, evident ca lucrurile se deteriorează”, a comentat Alexandru Muraru.

El a mai insistat pe faptul că PSD nu poate fi „un partener de încredere”, în timp ce calitatea consilierilor USR este „complet diferită”. „La USR nu am văzut nici dealeri de PUZ-uri, nici personaje reprobabile și sabotori de proiecte ale Iașiului, cum sunt la PSD”, a mai spus șeful PNL Iași.

În final, liderul liberal a susținut că, în prezent, din punct de vedere politic, consilierii PNL de la nivel local „acționează independent de celelalte partide și în baza deciziilor luate la nivelul conducerii filialei județene”. 

În ultimii șase ani, CL Iași are o istorie zbuciumată în ceea ce privește asigurarea majorității și, de multe ori, deciziile depind de un singur vot.

Radu Miruță cere demiterea șefei Metrorex, pentru 60.000.000 de euro neîncasați din penalități și „afaceri pe WhatsApp” la metrou

