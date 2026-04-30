Cea mai mare greșeală în guvernarea lui Bolojan

El a adus în discuție cazul impozitelor pe proprietate, care au fost ajustate pentru a reflecta mai bine valoarea de piață, dar fără o analiză detaliată a impactului, din cauza întârzierii adoptării legislației și a unei contestații depuse la Curtea Constituțională.

„Am fost puși în situația să aducem impozitele pe proprietate la o valoare apropiată de cea de piață. Dar pentru că s-au lungit foarte mult procedurile de adoptare a legislației și pentru că a fost o contestație la Curtea Constituțională, această decizie n-a putut fi rafinată, n-a putut fi analizată în detaliu vizavi de impactul ei”, a explicat premierul.

Impactul deciziilor economice asupra cetățenilor

Bolojan a recunoscut că eliminarea unor excepții fiscale a avut un efect mai mare decât s-a estimat inițial asupra contribuabililor.

„Anulând niște excepții, cum ar fi cele pentru proprietarii de case vechi de peste 50 sau 100 de ani, impactul creșterii impozitelor a fost mult mai mare. A trebuit să revenim în luna ianuarie cu modificări, pentru că am văzut că, într-adevăr, în astfel de cazuri a apărut un impact mult mai mare la cetățeni”, a spus el.

Premierul a subliniat că, deși măsurile nu au fost perfecte, a căutat să intervină prompt pentru a remedia problemele apărute.

„Când lucrezi în forță, cum am lucrat, nu întotdeauna lucrurile îți ies perfect. Dar am căutat de fiecare dată când am văzut că sunt probleme, să îndreptăm lucrurile, ceea ce am făcut imediat. Dacă am primit semnale din diferite piețe, am încercat să corectăm”, a declarat Bolojan la Rock FM.

Reducerea cheltuielilor bugetare, încă o prioritate pentru Bolojan

Un alt subiect abordat de premier a fost legat de reducerea cheltuielilor publice și optimizarea personalului în instituțiile de stat. Bolojan a afirmat că este necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a eficientiza aparatul administrativ.

„La zece luni, veniturile ne-au crescut cu 12%, iar cheltuielile ne-au scăzut cu 3% la personal. Deci e o diferență. Înseamnă că trebuie să scădem mai mult”, a explicat el.

Premierul a subliniat că acest lucru este esențial pentru a putea crește salariile angajaților care își fac treaba cu adevărat.

„Dacă vrem să creștem salariile, și trebuie să le creștem, nu le mai putem ține plafonate la acest nivel începând de anul viitor. Atunci ai două posibilități: să le crești la toți cu foarte puțin, tolerând oameni care n-au de lucru, sau să faci reducerea de personal la nivelul cinstit și corect”, a spus Bolojan.

Potrivit acestuia, mentalitatea de a evita reducerile din sistem este una comună în rândul decidenților.

„Cât timp 20 de ani ai fost învățat doar să faci concursuri de angajare, fără să faci reduceri, vă dați seama că este incomod pentru oamenii de decizie”, a concluzionat premierul.

