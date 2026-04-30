Depinde direct de decizia social-democraților

Potrivit lui Simion, mutarea este strategică și depinde direct de deciziile social-democraților și de raportul de forțe din noul Legislativ.

George Simion a confirmat, într-o declarație pentru publicația Gândul, că AUR ia în calcul susținerea lui Călin Georgescu pentru o funcție-cheie, în contextul negocierilor din Parlament.

„Am susține o variantă, inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcții de conducere, cum o parte din români își doresc”, a declarat liderul AUR.

Pus în fața scenariului cu Călin Georgescu la șefia unui guvern de „reconciliere națională”, George Simion a precizat că acest lucru este realizabil doar dacă se conturează o majoritate solidă și dacă PSD își dă acordul.

„Dacă există o majoritate în Parlament și în mod normal ar trebui să fie compusă această majoritate din partidele unu și doi, dacă PSD-ul va renunța la a susține o himeră numită coaliție proeuropeană, orice este posibil”, a spus acesta.

Nicușor Dan, de neînduplecat

Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan a repetat miercuri, 29 aprilie, într-o conferință de presă ținută la o zi după ce PSD și AUR au depus moțiunea de cenzură contra Guvernului Bolojan, că nu se pune problema să desemneze un premier din partea alianței PSD-AUR.

El a precizat că „evident, fiecare dintre noi are o responsabilitate”, din moment ce coaliția PSD-PNL-USR-UDMR s-a rupt, și a oferit un răspuns ambiguu la întrebarea despre desemnarea unui alt premier de la PNL, dacă moțiunea de cenzură din 5 mai trece și Guvernul Bolojan pică.

Cu câteva săptămâni înainte de a decide ieșirea de la guvernare, liderul PSD Sorin Grindeanu a efectuat o vizită strategică la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu oficiali europeni de rang înalt, inclusiv Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, și Iratxe García Pérez, lidera grupului social-democraților europeni (S&D), relatează publicația Spot Media.





