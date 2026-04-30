Luna mai vine cu producții promițătoare pe Netflix, personaje pe care deja le îndrăgești sau povești noi și pline de suspans pe care le vei adora, de la ecranizări emoționante ale unor romane de succes la documentare sportive care te pot inspira. Cu alte cuvinte, în luna mai vei putea urmări: Berlin and the Lady with an Ermine, o nouă aventură ce îl are în prim-plan pe celebrul Berlin, care de această dată pune la cale un jaf în frumoasa Sevilla, acolo unde el și banda lui vor întâmpina o serie de evenimente neprevăzute; The Boroughs, o serie SF de la frații Duffers, despre un grup de pensionari care descoperă că în liniștitul lor cartier se petrec evenimente stranii, cu Geena Davis și Alfred Molina; documentarul Rafa, o incursiune în parcursul faimosului tenismen Rafael Nadal, atât în cariera sa impresionantă, cât și în viața personală plină de încercări.

Tot în mai vin pe Netflix și: sezonul 2 din seria A Good Girl’s Guide to Murder, care o readuce pe Emma Myers în pielea lui Pip, implicată din nou în rezolvarea unor cazuri misterioase; filmul Remarkably Bright Creatures, o ecranizare a romanului omonim scris de Shelby van Pelt, cu Sally Field și Lewis Pullman în rolurile principale; filmul pentru copii și familie Swapped, o poveste despre prietenie și adaptabilitate, în care două animăluțe fac schimb de corpuri și încearcă să facă față provocărilor apărute.

Și pentru că ne apropiem cu pași repezi de o vară a fotbalului, Netflix îți aduce în mai o serie de producții care să te pregătească de spiritul competițional și frumusețea jocului: seria Brazil ’70: The Third Star și documentarele USA 94: Brazil’s Return to Glory, Untold UK: Jamie Vardy, Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul și Untold UK: Vinnie Jones.

De asemnea, luna aceasta vin pe platformă și filmele Dragoste la Țară, Gladiator II, No Strings Attached, Bad Boys: Ride or Die și Jennifer’s Body.

Titlurile lunii mai 2026 pe Netflix

Berlin and the Lady with an Ermine

Berlin și Damián adună din nou banda, de data asta în Sevilla, pentru a pune la cale un jaf magistral: să pretindă că fură Dama cu Hermină. Doar să pretindă? De ce? Pentru că adevărata lor țintă sunt Ducele de Málaga și soția lui, un cuplu convins că îl poate șantaja pe Berlin. Ceea ce nu știu ei este că această provocare îi va trezi lui Berlin latura cea mai întunecată, dar și setea de răzbunare.

The Boroughs

În întinderea scăldată în soare a deșertului din New Mexico se află The Boroughs, o comunitate pitorească de pensionari care le promite rezidenților cea mai frumoasă perioadă a vieții. Dar pentru nou-venitul, Sam Cooper, paradisul pare mai degrabă o închisoare. Totul se schimbă când o întâlnire nocturnă terifiantă dezvăluie ceva monstruos care pândește pe străzile impecabile.

Ignorat de autorități ca fiind doar un alt bătrân confuz, Sam găsește aliați surprinzători într-o gașcă de neadaptați din cartier: un fost jurnalist perspicace, un căutător spiritual, un impresar muzical cinic și un medic genial rămas fără opțiuni. Trecuți cu vederea și subestimați, acești eroi improbabili trebuie să-și unească forțele pentru a desluși adevărul întunecat din inima comunității The Boroughs, înainte să le expire timpul.

Rafa

Serialul documentar Rafa reconstituie parcursul remarcabil al lui Nadal printr-o perspectivă cinematografică, îmbinând mărturii ale celor care îl cunosc cel mai bine, pe teren și în afara lui, cu momente inedite care dezvăluie ce se ascunde în spatele legendei. De la începuturile sale în tenis, la doar trei ani, până la revenirea în competiție în 2024, documentarul nu prezintă doar evoluția unui campion, ci și amprenta fizică și emoțională care i-a marcat drumul, în timp ce acesta se confruntă repetat cu cel mai constant rival al lui Nadal: propriul corp.

Rafa surprinde lumea unui superstar sincer și vulnerabil, iar fiecare episod depășește granițele tenisului pentru a explora viața, povestea și moștenirea acestui jucător legendar fără egal.

Serialul îi reunește și pe unii dintre cei mai importanți reprezentanți ai tenisului mondial, precum Roger Federer, Novak Djokovic și John McEnroe, alături de mărturiile echipei, ale familiei și ale apropiaților săi, oferind o perspectivă detaliată și fără precedent asupra lui Nadal, a impactului său asupra sportului și a influenței sale în afara terenului.

Seriale noi pe Netflix în mai 2026

The Chestnut Man: Hide and Seek

După dispariția unei femei, poliția din Copenhaga caută o hărțuitoare care-și chinuie victimele cu o poezie înfiorătoare pentru copii. După romanul „Hide and Seek”. Din 7 mai, pe Netflix.

Legends

În Marea Britanie a anilor ’90, drogurile inundă străzile. O echipă de funcționari e trimisă sub acoperire să distrugă bandele. Inspirat dintr-o poveste reală. Din 7 mai, pe Netflix.

My Royal Nemesis

O răufăcătoare condamnată la moarte din era Joseon se trezește în Seulul modern, unde un moștenitor nemilos al unui chaebol ar putea fi ultima ei șansă de a-și rescrie destinul. Disponibil din 8 mai.

Thank You, Next: sezonul 3

Revenindu-și după o suferință cruntă, Leyla trebuie să găsească curajul să-și deslușească emoțiile și să decidă cine vrea să fie cu adevărat, în dragoste și în viață. Din 8 mai.

Pop Culture Jeopardy!

Muzica, televiziunea și filmul sunt doar începutul când echipele se întrec pentru marele premiu de 300.000 USD în acest concurs de cultură pop prezentat de Colin Jost. Din 11 mai.

Devil May Cry: sezonul 2

Un război izbucnește între lumi când Dante își înfruntă demonii și trebuie să lupte cu singura forță egală cu a lui: fratele său geamăn înstrăinat, Vergil. Din 12 mai, pe Netflix.

Between Father and Son

O avocată de succes vizitează casa familiei logodnicului ei, unde se apropie periculos de fiul lui tulburat, pe fondul unor tensiuni îngropate și secrete sumbre. Din 13 mai.

Nemesis

Un polițist tenace din LAPD devine obsedat de ideea de a-l prinde pe hoțul din spatele unei serii de jafuri îndrăznețe, dar numai unul dintre ei poate ieși învingător. Din 14 mai.

The Wonderfools

În această comedie, un grup de localnici nătângi capătă superputeri și luptă împotriva răului pe fondul panicii apocaliptice. Din 15 mai.

Mating Season

De la creatorii serialului Big Mouth vine această comedie animată pentru adulți, extrem de îndrăzneață, despre dragoste, sex și relații, plasată în lumea animalelor. Din 22 mai.

A Good Girl’s Guide to Murder: sezonul 2

După ce a elucidat un caz vechi, Pip așteaptă acum procesul. Însă dispariția unui prieten o obligă pe fata cuminte, devenită detectiv, să dezlege un alt mister. Din 27 mai.

Murder Mindfully: sezonul 2

Björn Diemel devine mai atent ca niciodată, dar e greu să rămâi calm când conduci un clan mafiot. E timpul să exploreze nevoile copilului său interior. Din 28 mai

The Four Seasons: sezonul 2

Prietenii se reunesc pentru patru noi întâlniri de sezon și încearcă să se împace cu o pierdere personală și să accepte regretele și reinventările vârstei mijlocii. Din 28 mai

Brazil ’70: The Third Star

În 1970, echipa națională a Braziliei a intrat pe teren cu visuri mari și o provocare și mai mare: să devină prima triplă campioană mondială la fotbal. Din 29 mai.

Calabasas Confidential

Un reality-show în care proaspeți absolvenți de facultate, un grup de prieteni, foști parteneri și rivali se întorc la traiul luxos din SoCal și la drame nerezolvate. Din 29 mai

Filme noi pe Netflix, în mai 2026

Son-in-Law

José Sánchez devine un politician de temut după o perioadă grea, dar de data aceasta, nici mustața lui memorabilă, nici limba lui ascuțită nu vor fi de ajuns. Din 1 mai

My Dearest Assassin

O femeie cu o grupă sanguină rară, care o transformă într-o țintă, găsește protecție în brațele asasinului pe care îl iubește. Împreună luptă să supraviețuiască. Din 7 mai.

Remarkably Bright Creatures

O văduvă care lucrează noaptea la un acvariu dintr-un orășel se apropie de o caracatiță inteligentă și de un tânăr confuz, în această dramă după bestsellerul omonim. Din 8 mai

Ladies First

Un seducător notoriu primește o adevărată lecție atunci când se trezește într-o lume paralelă, dominată de femei, unde ajunge față în față cu apriga sa variantă feminină, care îi transformă viața într-o provocare dificilă. Din 22 mai.

Filme documentare Netflix în luna mai

Untold UK: Jamie Vardy

De la fotbalist part-time la legendă a Premier League, aceasta e povestea drumului inedit al lui Jamie Vardy și a ascensiunii sale la vârf, contrar tuturor așteptărilor. Din 12 mai, pe Netflix.

Acest documentar analizează parcursul controversat și greva din autocar a naționalei Franței la Cupa Mondială din 2010, care au stârnit reacții acasă și în lume. Din 13 mai

Untold UK: Liverpool’s Miracle of Istanbul

În finala Ligii Campionilor din 2005, Liverpool era condusă la pauză cu 3–0. Ce a urmat a intrat în istoria fotbalului, după cum își amintesc jucătorii în documentar. Din 19 mai.

Untold UK: Vinnie Jones

Povestea ascensiunii, decăderii și revenirii lui Vinnie Jones, în ciuda obstacolelor și cartonașelor roșii, de la un dur notoriu al fotbalului la câștigător al FA Cup. Din 26 mai.

Descoperă și Filme motivaționale – top 30 filme cu lecții de viață de văzut în 2023

Filme Netflix pentru copii și familie în luna mai

Swapped

O mică vietate a pădurii și o pasăre impunătoare fac brusc schimb de corpuri și trebuie să se alieze pentru a supraviețui celei mai nebunești aventuri din viața lor. Din 1 mai, pe Netflix.

Dr. Seuss’s Horton!: sezonul 2

Să n-ai griji niciodată, te-ajută ei îndată! Fie că vânează comori, fie că trec prin groapa cu noroi, Horton și Samson rezolvă orice problemă și nu renunță. Din 4 mai.

Eveniment live Netflix

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Legendele MMA Ronda Rousey și Gina Carano revin în arenă pentru o super-luptă mult așteptată de la Most Valuable Promotions. Live, pe 17 mai, de la ora 04:00 am.

Film românesc pe Netflix

Dragoste la țară

Trimisă din oraș într-un sătuc, o tânără cu pretenții se lovește de viața la țară, iar un localnic îi pune sub semnul întrebării ideea de a trăi bine.

