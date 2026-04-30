Salariu de peste 35.000 de euro anual

Potrivit declarației de avere din 2024, Mariana Miclăuș a încasat un salariu anual de aproximativ 181.800 lei, echivalentul a peste 35.000 de euro. Soțul său, de asemenea angajat la Metrorex, a obținut venituri de aproape 90.000 de lei anual.

În ciuda acestor venituri, șefa Metrorex nu deține terenuri sau alte bunuri imobile în nume propriu, conform documentului oficial.

La capitolul bunuri imobile, Mariana Miclăuș a menționat că „nu este cazul” în ceea ce privește terenurile. 

În trecut, aceasta a declarat o casă de locuit cu suprafața de 180 mp, cumpărată împreună cu soțul, în 2008, însă în cea mai recentă declarație accentul cade pe lipsa altor proprietăți.

În declarația de avere a Marianei Miclăuș din 2020, de pe site-ul Metrorex, apare că aceasta ar fi vândut cota sa de ½ din apartament către o persoană fizică al cărei nume nu este precizat, în februarie 2019, pentru suma de 71.000 de euro.

Șefa Metrorex deține un autoturism Mazda achiziționat în 2015 și un depozit bancar de 75.000 de lei, deschis în 2021.

Nereguli grave la Metrorex: pierderi de zeci de milioane

Cererea de demitere a Marianei Miclăuș vine pe fondul unor probleme majore descoperite în cadrul companiei. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a semnalat pierderi uriașe și practici administrative discutabile.

„La prima verificare, am găsit 60 de milioane de euro, bani neîncasați, din penalități care au fost date pentru întârzierea unui singur contract la Metrorex. A durat nouă luni după această perioadă în care ar fi trebuit să se emită de-a doua zi factura de penalități, până s-a emis factura. După ce s-a emis factura, nu s-a mai făcut niciun pas”, a declarat Radu Miruță.

De asemenea, oficialul a criticat modul în care au fost atribuite unele contracte: „Nu merge, într-o Românie a secolului XXI, care vrea spre vest și nu spre est, să spunem că doar pe WhatsApp se închiriază spațiile comerciale sau de publicitate și nu printr-o procedură competitivă”.

Radu Miruță a anunțat ieri, 29 aprilie, că biletul de metrou nu se va mai scumpi.

Contracte fără licitație și spații nevalorificate

Raportul Corpului de Control indică și alte probleme: contracte atribuite fără proceduri competitive, spații comerciale neînchiriate și pierderi constante.

„Am găsit o situaţie cu neînchirierea spaţiilor comerciale din reţeaua staţiilor de metrou, neînchiriere cu o analiză, adică închiriere care ar fi putut fi făcută cu analiză de securitate la incendiu, reguli de bun simţ, respectarea şi înlesnirea fluxurilor de pasageri. Am găsit însă contracte de publicitate care au fost date fără o procedură competitivă”, a mai spus ministrul.

Directorul general al Metrorex, Mariana Miclaus, participa la semnarea contractului ce are ca obiect: „Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)- proiectare si executie lucrari structura de rezistenta pentru Lotul 1.2: Tokyo - Aeroport Otopeni”, la sediul Ministerului Transporturilor, in Bucuresti, marti, 2 mai 2023.
De altfel, un alt aspect controversat este legat de faptul că soțul Marianei Miclăuș administrează o parcare Metrorex care generează pierderi anuale de patru milioane de euro.

„Am găsit situaţia parcării de la Străuleşti, pentru care se înregistrează pierderi de patru milioane de lei pe an, chiar dacă există solicitări de parteneriat public-privat, astfel încât ea să fie administrată, nemaifiind situaţia ca Metrorex să plătească patru milioane de lei pe an. Şi am găsit situaţia în care această parcare, care marchează pierderi de patru milioane de lei pe an, este administrată de soţul doamnei director general”, a explicat Radu Miruţă.

Cum a ajuns Metrorex în pragul falimentului

Libertatea a dezvăluit cum a ajuns Metrorex în pragul falimentului. Asta după ce un raport de audit, finalizat la începutul acestui an de Corpul de Control al Ministerului Transporturilor, scoate la iveală că Societatea Comercială de Transport cu Metroul București Metrorex SA se confruntă cu un eșec managerial major în modernizarea flotei de trenuri, pentru că nu a primit toate trenurile contractate de la compania franceză Alstom. 

Contractul cu Alstom, prevedea achiziționarea a 13 trenuri de metrou, în valoare de peste 103 milioane de euro, care trebuiau livrate până în 2023.

Nerespectarea contractului de către Alstom a generat creanțe masive, dar care există doar pe hârtie. Metrorex a calculat penalități de întârziere în sumă de 160.371.400 de lei împotriva Alstom. Deși suma este colosală, ea figurează în contabilitate drept „creanțe de recuperat”.

Posibilă demitere din funcție a Marianei Miclăuș

În acest context, Ministerul Transporturilor a anunțat convocarea Adunării Generale a Acționarilor pentru a decide asupra mandatului directorului general.

„Am decis convocarea Consiliului de Administraţie al Metrorex prin Adunarea Generală a Acţionarilor pentru a întrerupe contractul de mandat al doamnei director general pentru nerespectarea indicatorilor financiari negociaţi cu ministerul, acceptaţi, dar nerealizaţi. Asta ar fi trebuit să se întâmple de când au fost observaţi că nu sunt realizaţi”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul interimar al transporturilor vrea să întrerupă contractul directorului general al Metrorex, Mariana Miclăuș: „Dacă consiliul de administrație nu va decide asta va prelua din vinovăția pentru care va trebui să dea seamă direct Ministerului (…) Trebuie curaj!”.

Situația de la Metrorex este considerată critică, existând inclusiv avertismente privind riscul de faliment, după ani de pierderi și investiții întârziate.

Cine este Mariana Miclăuș

Mariana Miclăuș are o carieră de peste 40 de ani în cadrul Metrorex, fiind unul dintre cei mai vechi angajați ai companiei.

Aceasta s-a angajat la metrou încă din 1981, înainte de a-și finaliza studiile, lucrând inițial ca montator SCB, ocupându-se de reviziile instalațiilor de automatizare a traficului. Ulterior, a evoluat profesional și a ocupat mai multe funcții, inclusiv economist în diverse departamente.

A absolvit Facultatea de Cibernetică din cadrul Academia de Studii Economice din București în 1989. În timp, a ajuns să conducă Serviciul Managementul Finanțărilor Externe și Relații Internaționale, poziție din care a coordonat proiecte importante pentru companie.

Mariana Miclăuș a fost numită pentru prima dată director general provizoriu în noiembrie 2019, fiind prima femeie care a ocupat această funcție de la înființarea Metrorex.

În iulie 2020 și-a dat demisia, în contextul întârzierilor la Magistrala 5, după presiuni din partea ministrului de atunci, Lucian Bode.

Ulterior, a revenit la conducerea companiei, iar din octombrie 2023 a fost numită oficial director general cu mandat de patru ani, în urma unui proces de selecție conform legislației privind guvernanța corporativă.

