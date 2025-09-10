„Nu vom mai avea avarii majore. Noi suntem pregătiți să pornim sistemul și astăzi”, a declarat Becheanu. Directorul a menționat că sezonul de încălzire va începe probabil după 15 octombrie.

Populația va plăti în continuare 350 lei/Gcal. Diferența până la costul de producție de 598 lei va fi acoperită prin subvenție de la bugetul local. Aceste măsuri vizează asigurarea confortului termic pentru locuitorii Ploieștiului în lunile de iarnă.

Becheanu a exprimat optimism pentru viitor: „Dacă parcurgem în timp util toate etapele de investiții peste doi ani vom putea asigura apă caldă și căldură la un tarif ca cel subvenționat acum de primărie”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE