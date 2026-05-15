În primul an, pierderea de valoare este rapidă și vizibilă. După 5 ani, devine una dintre cele mai mari cheltuieli reale ale unei mașini. Nu o plătești lunar, nu vine ca o factură separată, dar o simți clar în momentul în care vinzi.

Cifrele de mai jos sunt estimări orientative pentru o mașină cumpărată nouă și vândută după 5 ani. Depind de kilometraj, motorizare, echipare, starea mașinii, istoricul de service, discountul primit la cumpărare și piața second-hand din momentul vânzării. Totuși, arată clar diferența dintre modele.

Dacia Duster -35% până la -45%

Dacia Duster este una dintre mașinile care ar trebui să piardă mai puțin decât media pieței, pentru că are cerere mare, preț de intrare bun și costuri de întreținere accesibile. În România, noul Duster pornește de la 19.500 de euro, potrivit Dacia România. 

La o depreciere de 35–45% în 5 ani, un Duster de 20.000 de euro ar pierde aproximativ 7.000–9.000 de euro, adică în jur de 35.000–45.000 de lei. Diferența mare față de o mașină premium este că piața SH pentru Duster rămâne puternică, iar cumpărătorii caută exact genul acesta de mașină: simplă, practică și relativ ieftin de întreținut.

Toyota Corolla Hybrid -35% până la -45%

Toyota Corolla Hybrid este un exemplu de mașină rațională, unde reputația de fiabilitate ajută valoarea de revânzare. Hibridele Toyota sunt căutate pe piața second-hand, mai ales de cumpărători care vor consum mic, dar nu vor complicația unei electrice full.

Pentru o Corolla Hybrid de aproximativ 25.000 de euro, o depreciere de 35–45% în 5 ani înseamnă o pierdere de 8.750–11.250 de euro, adică aproximativ 43.750–56.250 de lei. Este o sumă mare, dar relativ controlată pentru o mașină nouă, mai ales dacă a fost întreținută corect și are kilometraj rezonabil.

Volkswagen Golf -40% până la -50%

Volkswagen Golf rămâne o compactă foarte cunoscută, dar piața s-a schimbat. SUV-urile au devenit mai populare, electricele și hibridele au presat segmentul compact, iar prețurile mașinilor noi au crescut mult.

Pentru un Golf de aproximativ 28.000 de euro, o depreciere de 40–50% după 5 ani înseamnă 11.200–14.000 de euro pierduți, adică aproximativ 56.000–70.000 de lei. Este genul de mașină care se vinde în continuare bine SH, dar nu scapă de realitatea segmentului: o compactă nouă, bine echipată, devine scumpă la cumpărare și mult mai greu de apărat financiar după câțiva ani.

BYD Seal -50% până la -60%

BYD Seal este exemplul bun pentru o mașină chinezească modernă, bine echipată și competitivă, dar cu o piață second-hand încă instabilă în Europa. În România, BYD listează Seal de la 40.000 de euro pentru Comfort RWD și 43.290 de euro pentru Design RWD, cu bonus comercial inclus. 

Pentru un BYD Seal de aproximativ 43.000 de euro, o depreciere de 50–60% în 5 ani ar însemna 21.500–25.800 de euro pierduți, adică aproximativ 107.500–129.000 de lei. Asta nu înseamnă că mașina este slabă, ci că piața încă nu știe exact cum să evalueze pe termen lung brandurile chinezești noi. În plus, EVPowered a descris BYD Seal drept o mașină cu depreciere puternică pe piața din Marea Britanie, ceea ce poate fi foarte bun pentru cumpărătorul de SH, dar dur pentru primul proprietar. 

Tesla Model Y -55% până la -60%

Tesla Model Y este una dintre cele mai vândute electrice din lume, dar asta nu o protejează automat de depreciere. Dimpotrivă, electricele au fost lovite în ultimii ani de reduceri de preț, concurență puternică și întrebări despre valoarea bateriei după câțiva ani.

iSeeCars estimează că un Tesla Model Y nou pierde aproximativ 58,1% din valoare după 5 ani, iar Forbes citează date similare, cu Model Y la -57,8%. 

Pentru un Model Y de 45.000 de euro, o depreciere de 55–60% în 5 ani înseamnă 24.750–27.000 de euro pierduți, adică aproximativ 123.750–135.000 de lei. Aici problema nu este doar Tesla, ci întreaga piață EV: când prețul mașinilor noi scade, mașinile cumpărate deja pierd instant valoare.

BMW Seria 3 -45% până la -55%

BMW Seria 3 este un premium „normal” pentru mulți români aspiraționali, dar deprecierea lui arată cât costă, de fapt, statutul. După 5 ani, un Seria 3 bine echipat nu mai este perceput ca mașină nouă premium, ci ca o mașină premium rulată, cu costuri de întreținere mai mari decât o compactă obișnuită.

Pentru un BMW Seria 3 de aproximativ 60.000 de euro, o depreciere de 45–55% în 5 ani înseamnă 27.000–33.000 de euro, adică aproximativ 135.000–165.000 de lei. Cu alte cuvinte, pierderea de valoare poate fi mai mare decât prețul unui Duster nou.

Mercedes-Benz S-Class -55% până la -65%

Mercedes-Benz S-Class este exemplul clasic de limuzină de lux care pierde enorm în valoare. Nouă, este una dintre cele mai avansate și confortabile mașini din lume. După 5 ani, devine o mașină de lux rulată, cu tehnologie complexă, costuri mari și o piață de cumpărători mult mai mică.

Kelley Blue Book estimează pentru Mercedes-Benz S-Class 2026 o depreciere de aproximativ 76.820 dolari după 5 ani, iar pentru S 580 4MATIC estimarea urcă spre 86.475 dolari.

Pentru un S-Class de 130.000 de euro, o depreciere de 55–65% în 5 ani înseamnă 71.500–84.500 de euro, adică aproximativ 357.500–422.500 de lei. Aici se vede cel mai clar diferența dintre preț și cost real: nu pierzi doar bani, pierzi valoarea unui apartament mic sau a mai multor mașini noi accesibile.

Cât pierzi după 5 ani, pe scurt

După 5 ani, diferența devine brutală. O Dacia Duster poate pierde sub 10.000 de euro. Un BMW Seria 3 poate pierde cât o mașină nouă. Un Mercedes S-Class poate pierde cât mai multe apartamente de provincie sau cât un SUV premium nou.

De aceea, când cumperi o mașină nouă, rata lunară nu spune toată povestea. Costul real este prețul plătit, minus valoarea pe care o mai recuperezi când vinzi. Iar după 5 ani, această diferență poate fi cel mai scump lucru la mașină.

