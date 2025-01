„N-am permis și nici mașină, mie îmi place să merg pe bicicletă și vă îndemn pe toți să vă bucurați de plimbările cu bicicleta”, spunea David Popovici la finalul anului 2022.

După ce și-a luat permisul auto, iată că gândirea lui David Popovici s-a mai schimbat, iar în aceste zile circulă pe internet informația potrivit căreia marele campion român și-a cumpărat un bolid de lux care valorează peste 150.000 de euro.

„Îmi plac maşinile. Tocmai mi-am luat o maşină la care m-am uitat zi de zi timp de doi ani pe internet, am verificat în fiecare zi preţurile, m-am uitat la toate review-urile de pe pământ. Sunt mândru şi fericit că am reuşit să o iau. Mi-am permis această plăcere. M-am convins că merit cumva”, a spus David Popovici în podcastul lui Micutzu.

Este vorba despre un Porsche Spyder, care are un preț de pornire de 171.853 de euro, după cum apare pe site-ul oficial al producătorului auto.

Are și un Audi A3

Pe lângă această mașină, David Popovici mai deține un Audi A3 vechi de mai bine de 10 ani, pe care cel mai probabil l-a primit de la părinții lui, fiind prima mașină pe care a condus-o marele campion român.

„Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Mă bucur că acum am ocazia să zic că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai-putere. Folosesc bicicleta prea rar. Pur şi simplu nu am mai apucat, nu mi-am mai făcut curaj să o scot din balcon să mă plimb cu ea, dar ar cam trebui.

În trafic, nu-mi convine că foarte puţini şoferi conduc defensiv, nu toţi. Sunt nervoşi, toată lumea se grăbeşte undeva. Şi eu mă grăbesc. Traficul ăsta mă face şi pe mine să fac parte din el, să fac parte din jungla asta”, afirma înotătorul în urmă cu mai multe luni.

Potrivit site-urilor pe care se vând mașini second-hand, un astfel de autoturism precum cel al lui David Popovici valorează aproximativ 10.000 de euro.

Pe lângă aceste două mașini, sportivul român a mai primit încă trei mașini, datorită rezultatelor pe care le-a obținut în anul 2024 la Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde a câștigat medalia de aur la proba 200 de metri liber și medalia de bronz la proba de 100 de metri liber.

„Medaliaţii care au primit mai multe medalii vor primi o maşină Toyota C-HR hybrid”, afirma în anul 2024 Edit Târcolea, General Manager Toyota România, care e sponsor al Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Mașina pe care David Popovici a primit-o de la Toyota are un preț de aproximativ 38.000 de euro, potrivit site-ului oficial al producătorului auto.

Iar Ion Țiriac i-a oferit sportivului un Hyundai Ioniq 5 pentru medalia de aur și un Hyundai Bayon pentru medalia de bronz. Primul autoturism costă aproximativ 52.000 de euro, iar cel de-al doilea are o valoarea de 20.000 de euro.

Astfel, toate cele cinci mașini pe care le deține în prezent David Popovici valorează împreună peste 290.000 de euro.

Fotografiat în timp ce le conducea mașinile prietenilor

În anul 2024, David Popovici a mai fost fotografiat de paparazzi în timp ce a condus două mașini de lux: un Audi R8 Spyder, care valorează aproximativ 200.000 de euro, și un Mercedes GT63 AMG, care costă peste 250.000 de euro.

După ce s-a viralizat în mediul online informația că acele mașini îi aparțin, David Popovici a reacționat la vremea respectivă și a dezvăluit că mașinile îi aparțin unui prieten care i le-a dat să le conducă.

„Iubesc mașinile, dar asta nu înseamnă că fiecare mașină pe care o conduc este a mea. Nu credeți tot ce vedeți sau citiți pe internet. Când o să îmi iau mașină veți afla direct de la mine”, spunea înotătorul român anul trecut.

Tot anul trecut, David Popovici afirma că nu dorește să conducă mașinile pe care le-a primit de la sponsori, deoarece acestea atrag prea mult atenția în trafic. „Nu pot să o conduc, pentru că atrage prea mult atenţia. Aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime”, afirma el.

