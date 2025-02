De unde ar fi pornit scandalul cu David Popovici

După ce s-a încheiat termenul, vecinul lui David Popovici a declarat că nu are nicio treabă cu înotătorul român și că singurul diferend l-a avut cu tatăl sportivului. Conflictul ar fi pornit de la câinele bărbatului de 70 de ani, care ar fi făcut zgomot mult peste limită.

„Nu am nimic cu băiatul. Care maşină, domnule? Nici nu ştiu ce maşină are. Taică-su s-a luat de mine. Că am un căţel şi a zis să-l trimit la adăpost. Nu l-am ameninţat”, a declarat vecinul lui David Popovici.

Vecinul se afla sub influența băuturilor alcoolice

Săptămâna trecută, David Popovici a alertat poliția pe motiv că un vecin l-ar fi amenințat că-i va distruge mașina. Sportivul român a solicitat Judecătoriei Sectorului 2 un ordin de protecție.

Vecinul cu pricina se afla la acel moment sub influența băuturilor alcoolice.

„Întrucât, bărbatul, în vârstă de 70 de ani, avea un comportament agresiv, s-a procedat la imobilizarea şi încătuşarea acestuia, ulterior fiind condus la sediul subunităţii în vederea audierii. Menţionăm faptul că bărbatul în cauză a fost condus la o unitate spitalicească în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate”, a transmis Poliţia Capitalei.

