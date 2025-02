Campionii aleg Liziera de Lac – Iată motivele pentru care te încurajăm și pe tine să fii vecin cu David Popovici

David Popovici, ambasadorul excelenței și viitorul tău vecin

David Popovici, dublu campion olimpic la înot, a ales deja Liziera de Lac. Noua sa locuință îi oferă acestuia echilibrul dintre viața academică, personală și cea profesională. ”Caut de mult timp un loc care să rezoneze cu valorile și stilul meu de viață – un spațiu în care să găsesc echilibrul dintre pregătirea intensă pentru competiții și momentele de liniște și o casă excelent construită, cu aspect și finisaje premium, unde să mă simt confortabil și în siguranță. La Liziera de Lac, am descoperit mai mult decât o casă, am descoperit o comunitate și este un sentiment incredibil să știi că ești înconjurat de oameni care împărtășesc aceleași valori. În plus, apropierea de oraș și faptul că pot ajunge rapid în zonele mele de interes din București au fost esențiale pentru decizia de a mă muta în Liziera de Lac. De asemenea, cred că aceasta este o investiție financiară bună, deoarece proiectul se va dezvolta și zona are un mare potențial”, a explicat David Popovici.

În semn de respect și apreciere pentru performanțele notabile ale campionului, care, de-a lungul anilor, a inspirat prin muncă asiduă, tenacitate și rezultate remarcabile, piscina semiolimpică din cadrul complexului rezidențial a primit numele lui David Popovici. Această inițiativă onorează excelența sportivă și reflectă, deopotrivă, și valorile promovate de dezvoltatorul Liebrecht & wooD: perseverență, integritate, încredere și excelență. Mai mult, aceasta este și prima piscină din România care poartă numele campionului olimpic de la Paris.

Liziera de Lac este ansamblul care oferă cele mai multe facilități premium, într-un cadru idilic

În contextul în care facilitățile devin un factor esențial în alegerea unei locuințe, Liziera de Lac se remarcă printr-o gamă variată de opțiuni moderne, dedicate exclusiv rezidenților, care își pot desfășura activitățile preferate, fără a fi necesară deplasarea în afara complexului. De la spații de recreere și piscina semiolimpică, la terenuri de baschet și tenis, locuri de joacă, zone de promenadă și piste de biciclete, toate sunt gândite pentru a încuraja un stil de viață activ și sănătos. În plus, Liziera de Lac dispune de zone de relaxare și un centru educațional AGORA Community HUB, care include un spațiu de coworking, sală de fitness și, în viitor, un restaurant și o cafenea. Toate aceste facilități promovează nu doar confortul, ci și interacțiunea, oferind rezidenților toate facilitățile de care aceștia au nevoie, pentru a găsi echilibrul perfect între viața profesională și cea personală, într-o comunitate sigură și unită.

La Lizera de Lac viitorul se construiește pe baza valorilor comune și a conexiunilor autentice

Liziera de Lac se bucură deja de o comunitate dinamică, unită de aceleași valori: încredere, solidaritate și respect reciproc. Familiile care locuiesc în cadrul acestui ansamblu premium, nu doar că se bucură de peisaje spectaculoase și liniște deplină, dar contribuie activ la construirea unei comunități solide și conectate. Pe măsură ce numărul de rezidenți crește, facilitățile moderne, precum serviciul de transport privat, care îi duce pe rezidenți către și de la stația de metrou Anghel Saligny, sau drumul de acces de 5 km dezvoltat de Liebrecht & wooD, care face legătura cu A2, șoseaua de centură și A0, fluidizând accesul la zona comercială Pallady sau centrul Bucureștiului, sprijină dezvoltarea unui stil de viață interconectat.

”Prima fază a ansamblului Liziera de Lac este complet finalizată și dispune de 94 de case, fiecare unitate reflectând viziunea noastră pentru un stil de viață modern, în perfectă armonie cu natura. Construite cu materiale de cea mai înaltă calitate și finisaje premium, care pun accent pe funcționalitate, dar și pe estetică, locuințele oferă rezidenților confortul și intimitatea necesare, fiind adaptate la cerințele pieței. Grădinile au fost amenajate cu atenție, oferind spații pentru relaxare și activități în aer liber, integrându-se perfect în peisajul natural al zonei”, a adaugat Patrick Van Den Bossche, Founder & Managing Director of Liebrecht & wooD. Viziunea noastră pe termen lung este de a construi nu doar locuințe, ci o comunitate durabilă, unde confortul, natura și conectivitatea sunt esențiale pentru un stil de viață echilibrat. Experiența de peste trei decenii a Liebrecht & wooD pe piața de real estate și know-how-ul întregii echipe ne-au adus în punctul în care, astăzi, toate dezvoltările noastre au devenit repere în sectorul imobiliar. Iar succesul nostru este reflectat și de cele peste 50 de premii câștigate de-a lungul anilor, printre care se numără EuropaProperty CEE și SEE Awards, Construction & Investment Journal Awards, Eurobuild Awards, HOF Awards și Emerging Europe Awards, care confirmă angajamentul constant față de excelență și inovație în dezvoltarea imobiliară”, completează oficialul.

Faza a doua a proiectului va intra în linie dreaptă în 2025 și va consta în 39 de case cu trei și patru camere (cu suprafețe între 87 și 117 mp), fiecare beneficiind de un design modern și funcțional. Casele vor fi construite la același standard de calitate ridicat, specific Liebrecht & wooD, iar prețul de pornire va fi de 146.300 de euro.

