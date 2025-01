În cadrul unui eveniment care a avut loc chiar la Liziera de Lac, numele pe care îl poartă proiectul imobiliar din care face parte și vila cumpărată de David Popovici, înotătorul a spus că este și ambasador al dezvoltatorului.

Așa cum era de așteptat, cea mai mare curiozitate a publicului a fost să afle câți bani a dat David Popovici pe vila de pe malul lacului Tătaru, însă campionul olimpic, mondial și european nu a dorit să spună suma exactă. El s-a rezumat la a dezvălui că a avut un discount.

Prețurile pornesc de la 146.000 de euro

„Nu o să vă spun exact unde stau în cartier, pentru că doresc a păstrez această informație pentru mine. Dar pot să vă spun că e suficient de încăpătoare casa încât să aibă loc toți membrii familiei. A fost o achiziție normală, cu un mic discount”, a afirmat David Popovici.

Din câte se pare, înotătorul român și-a cumpărat o vilă cu trei dormitoare plus living, iar pe site-ul celor de la Liebrecht & wooD Romania, care sunt dezvoltatorii proiectului Liziera de Lac, prețurile pentru astfel de case pornesc de la 146.000 de euro și ajung până la 262.000 de euro. Toate fără TVA!

David Popovici a mai spus în cadrul evenimentului și de ce a ales să își cumpere o casă în Frumușani, lângă București.

„Am crescut toată viața la oraș. Și vizitele pe care le făceam rudelor din afara Bucureștiului erau foarte rare. Am petrecut puțin timp în natură. De aceea, petrecând tot timpul în oraș, am dorit un loc aproape de natură. Și tot căutând acest loc de ceva vreme, am dat peste acest complex. Am ajuns aici întâmplător, din recomandări, și mi-am dat seama că asta căutam. Un loc liniștit și suficient de aproape de oraș, să nu pierzi vremea pe drum, dar să fie suficient de îndepărtat încât să ai parte de aer curat.

Faptul că am un bazin semi-olimpic la doi pași, faptul că am o sală cu echipamente nu foarte diferite de cele pe care le folosesc eu pentru pregătirea pe uscat, comunitatea, locația m-au determinat să investesc aici”, a afirmat campionul.

