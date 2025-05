La urnele de vot s-a prezentat și Cătălin Botezatu, care în weekendul în care a avut primul tur al alegerilor prezidențiale s-a aflat în Ibiza. Însă, chiar și așa, a dorit să-și exercite dreptul de a vota.

Celebrul designer a precizat că, în ciuda faptului că a căutat foarte mult secția de votare din Ibiza, nu s-a lăsat și a mers până a găsit exact locul în care s-au desfășurat alegerile.

„La Ibiza a fost foarte frumos, am sărbătorit-o pe prietena mea, Clara Rotescu. A fost, vorba aceea: ca la Ibiza! Dar prea scurt. Ne-am simțit bine într-un loc de vis. Am votat la Ibiza și am căutat secția aia de mi-a venit rău! Ne-am întâlnit cu mulți români acolo și a fost fain că românii au ieșit la vot. I-am sfătuit pe români în acest sens și îi sfătuiesc în continuare să iasă la vot și pe 18 mai. Este nevoie să ieșim la vot și să ne exercităm acest drept, pentru că este dreptul nostru”, a spus Cătălin Botezatu pentru Click.

Referitor la vacanțele lui, designerul a afirmat că până în octombrie nu va mai pleca nicăieri, deoarece are foarte multe prezentări de modă și întotdeauna a pus meseria pe primul plan.

„Nu am reușit să ajung la Marrakech de Paște, cum intenționam. S-a anulat, pentru că primează foarte mult profesia! O să fie o vară fierbinte pentru mine. Nu voi avea vacanță. Se anunță până în septembrie-octombrie prezentări peste prezentări”, a mai spus Cătălin Botezatu.

