Potrivit sursei citate, investițiile se pot face prin Planul Național de Reziliență și de Redresare (PNRR), obiectivul fiind eliminarea celor peste 500 de restricții de viteză existente acum pe calea ferată.

Conform ministrului, România a investit până acum în proiecte de anvergură, care presupun sume mari și mulți ani de implementare, în timp ce restul rețelei s-a degradat.

„Spre exemplu, acum între Deva și Arad este un proiect de două miliarde de euro. Între București și Constanța am avut în lucru 10 ani acest coridor și am investit un miliard de euro. Concentrarea pe un singur coridor a lăsat restul rețelei să se degradeze, fie că vorbim de magistrala București-Craiova, fie de București-Suceava. Alocările au fost insuficiente de la an la an”, a spus Drulă.

Restricțiile de viteză cresc de la an la an

Ministrul transporturilor crede că este nevoie de o „reformă” în acest domeniu, pentru reînnoirea magistralelor și eliminarea restricțiilor de viteză.

Numărul de restricții de viteză crește de la an la an, din cauză că nu sunt bani de reparații.

În consecință, ar trebui făcute investiții în schimbarea de șine, de traverse, de subinfractructură, piatră spartă și altele.

„Asta ne permite să readucem călătorii pe calea ferată, în momentul în care timpii scad și nu mai faci 10 ore de la București la Timișoara, de exemplu, și să ne gândim în perspectivă pentru următorul deceniu la extinderi. Mă refer la 2030-2040 poate în zona de tren de mare viteză – high speed rail – care este peste 230 km/oră”, a mai spus ministrul.

Citeşte şi:

De Ziua Culturii române, protest semnat de peste 100 de actori, artiști și creatori: „Ministrul culturii s-a descalificat total”

Raed Arafat spune că se pot vaccina anti-COVID și persoanele care nu sunt în etapa a doua, dacă rămân doze nefolosite

PARTENERI - GSP.RO FOTO Avalanșă de glume pe net, după ce Iohannis și-a arătat mușchii când a fost vaccinat! Cele mai bune

PARTENERI - PLAYTECH Dumnezeule, ce a putut păți Adela Popescu imediat după plecarea de la Pro TV: 'Ăsta e necazul'

HOROSCOP Horoscop 15 ianuarie 2021. Fecioarele ar fi bine să își întorcă privirea spre ceea ce contează cu adevărat

Știrileprotv.ro Ce vaccin anti-COVID i-a fost administrat președintelui Klaus Iohannis

Telekomsport Vedeta prinsă pe un site de adulţi. Ce tarif avea. A fost imediat concediată

PUBLICITATE Probleme grave cu care se confruntă copiii și părinții,pe care parlamentarii ar trebui să le ia în considerare (Publicitate politică)