„Nu vor niciunii să guverneze, n-au vrut nici să guvernăm noi. Am luat act de acest lucru, dar să nu uităm cine a declanşat această criză şi de ce suntem în măgăria asta de situaţie de două luni – Florin Cîţu şi Klaus Iohannis. Nu e niciun motiv rezonabil şi normal la cap să fim în acest punct altul decât acea obsesie cu Congresul PNL pe care trebui să-l câştige Florin Cîţu”, a declarat, miercuri seară, Cătălin Drulă la B1 TV.

„Problema cu Florin Cîţu e că face rău României, de asta nu-l vrem pe Cîţu, de asta am plecaat din Guvern, că a făcut rău României: a luat 50 de miliarde pe care să le dea mită electorală primarilor, în loc să dea bani Sănătăţii, şi a arătat colega Ioana Mihăilă, sau să dea bani pentru căile ferate”, a spus Cătălin Drulă.

Fostul ministru al transporturilor a precizat că USR a fost singurul partid care și-a asumat responsabilitatea guvernării.

„Noi am făcut un gest de responsabilitate – ne-am asumat guvernarea când n-o voia nimeni. La consultările de la Cotroceni n-a propus premier nici PNL, nici PSD. Noi ne-am asumat acest lucru, am mers în mod onest către PNL şi UDMR pentru a reface coaliţia, nu au vrut. Am mers cu un guvern monocolor, am zis: «Trecem iarna, votaţi-ne că ne asumăm». Nu am als o variantă confortabilă”, a precizat Cătălin Drulă.

FOTO: Hepta

