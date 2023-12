Afirmațiile au fost făcute luni, la Palatul Parlamentului, cu ocazia anunțului privind înființarea Alianței Dreapta Unită. Liderul Uniunii, cu peste 140 de reprezentanți de la USR, PMP și Forța Dreptei în spate, nu a dat însă un exemplu concret cum fostul director al SRI a intervenit în politică sau în deciziile guvernamentale.

„Nu vă va proteja nicio pădure, încetați asaltul asupra opoziției democratice”, a fost mesajul lui Cătălin Drulă către instituțiile care „atacă” Opoziția.



Numele lui Eduard Hellvig a revenit de câteva ori în discursul lui Cătălin Drulă, înainte să primească vreo întrebare din partea presei.



Întrebat de Libertatea dacă poate da un exemplu concret în care fostul director SRI a intervenit în justiție sau politică, liderul USR a reamintit că Eduard Hellvig a fost europarlamentar din partea PNL, secretar general al liberalilor și șef de campanie al președintelui Iohannis.

„Da, când eram în guvern aceste presiuni își făceau simțită prezența. Domnul Bode este un purtător mesaj notoriu al acestor mesaje din pădure. Le-am ignorat complet, mi-am văzut de treabă, am făcut ceea ce am crezut că este profesionist, integru și demn. Și, probabil, sau mai mult ca sigur, de asta președintele Iohannis împreună cu PSD ne-au exclus de la guvernare”, a declarat Cătălin Drulă.

Trimiterile la „pădure” ale lui Drulă se referă la unul dintre sediile SRI.

Libertatea a insistat pentru un exemplu concret în care serviciile secrete au intervenit în politică.

„Dacă aveam ceva ilegal aș fi raportat imediat autorităților. Acest tip de mesaje sunt o proiecție de forță a acestor instituții, sunt mesaje de intimidare sau de a încerca să direcționeze anumite lucruri. Repet, ele vin din zona politică. Să nu uităm că e o instituție condusă politic de un om care a pus pe masă niște legi ale securității naționale care aveau prevederi ca înainte de 1989. Nu a răspuns nimeni, cine a îndrăznit să le elaboreze”, a replicat Drulă.

Liderul USR a subliniat că nu a fost vorba doar de o „singură presiune”.

„Cât am fost ministru peste tot unde am încercat să fac reforme m-am lovit din partea acestui regim al lui Iohannis de obstacole. E de notorietate că și DNA a avut un lucru în dosar unde niște oameni au venit să vorbească despre funcții și au primit un refuz din partea mea. Există și stenogramele într-un dosar trimis în instanță. 90% din discuțiile cu reprezentanții regimului Iohannis erau despre funcții și împărțire de putere, iar eu vorbeam despre proiecte. Coaliția a fost ruptă de Iohannis”, a continuat argumentația sa liderul Uniunii Salvați România.

El a vorbit despre rețelele de influență ale domnului Iohannis, din care fac parte Lucian Bode, actual secretar general al PNL și fost ministru de interne, dar și Nicolae Ciucă, fost premier și fost șef al Statului Major.

„Nu înțelegi unde se termină civilul. Înțeleg că l-au numit șef la PNL Sector 1 pe un om care are în CV că acum doi ani, nu știu cum se numește, era să spun agent, nu știu cum se numesc securiștii mai nou, UM 01, UM02. Așa scrie la domnul Tuță în CV. Ce fel de partid de dreapta ești sau liberal când încalci un principiu fundamental al democrației, că puterea se exercită civil și că nu au ce căuta serviciile secrete în politică, presă, cum justifici că atâția oameni care vin din zona militară, ok trecuți în rezervă, sunt acum în PNL. Acum un an erai acolo, acum ești șef la PNL Sector 1”, a continuat tirada Cătălin Drulă.



El a lansat un avertisment pentru fostul director al SRI.

„Lucrurile sunt în fața noastră, repet, domnul Hellvig este un om de frunte al PNL, a fost, înțeleg că vrea să revină. Îi spun că nu are nicio șansă să ajungă comisar european sau ce își mai dorește, pentru că s-a săturat toată România de toate amenințările lor”, a declarat Cătălin Drulă, luni, la Palatul Parlamentului.

Orban a evitat să-l atace pe Hellvig

Fostul premier și președinte PNL Ludovic Orban a spus că deciziile sale nu au fost influențate de serviciile secrete sau de Eduard Hellvig.

„Să nu confundăm activitatea directorului civil al SRI cu activitatea SRI. Se știe foarte clar că există un prim-adjunct care este militar și care, de multe ori, are mai multă autoritate decât autoritatea directorului civil. Nu mi s-a cerut niciodată nimic ilegal, domnul Hellvig mă cunoaște foarte bine și știe că nu aș fi acceptat niciodată. Eu m-am comportat instituțional, chiar dacă am primit informări, le-am pus sub semnul propriei analize”, a fost poziția exprimată de Ludovic Orban.

Deși nu a avut vreun cuvânt critic la adresa fostului director al SRI, fostul premier a criticat modul în care acționează serviciile secrete în România.

„Să nu ne facem că nu vedem ce se întâmplă. SRI a păstrat, în mare parte, doctrina securității, în care ei trebuie să fie prezenți peste tot unde există un secret de stat sau un secret de serviciu. Sistematic, prin decizii abuzive ale CSAT și-au căpătat legitimitate pentru a infiltra agenție, pentru a avea agenți de influență în structuri în care nu aveau ce să caute, în justiție, în media, în administrația publică și sunt convins că și în partidele politice”, a declarat Ludovic Orban, luni, la Palatul Parlamentului.

El a criticat și comisia parlamentară de control a SRI pe care a denumit-o „comisia controlată de SRI”.

„Suntem convinși că în serviciile secrete sunt destui oameni care s-au săturat să fie hămăliți politic și puși să facă lucruri ilegale și care trăiesc cu spaima că atunci când nu vor mai accepta ordine ilegale nu li se va scoate vreun schelet din dulap sau vreo măgărie”, a conchis Ludovic Orban.

Eduard Hellvig a fost director al SRI în perioada martie 2015 – iulie 2023. El a fost propus pentru funcție de președintele Klaus Iohannis, după ce în campania din 2014 i-a fost șef de campanie. Fostul director al SRI a respins, în mai multe declarații, orice implicare a SRI în viața politică în timpul mandatului său în fruntea instituției.

