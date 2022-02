Adda a anunțat prin intermediul unei postări pe Facebook că a fost diagnosticată greșit. Mai bine de un an s-a crezut că are o afecțiune a pielii, că are toleranță la histamină, însă diagnosticul e altul.

Adda a dezvăluit că suferă de Borelioza și Bartonella, două afecțiuni care pot fi transmise de țânțari, căpușe, ploșnițe sau alte animale, spune ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

„Boala Addei se află încă într-un stadiu incipient. Iată un motiv pentru a rămâne optimiști, și Adda, și eu, și ceilalți membri ai familiei noastre. Facem față de un an și ceva. Vom face și pe mai departe, fără nicio îndoială. Iar eu, soțul ei, îi voi sta alături, ca de fiecare dată! Ce vă așteptați vă spun?!”, a declarat Cătălin Rizea, potrivit impact.ro.

Adda a mărturisit pe rețelele de socializare că se va retrage din spațiul public pentru începerea tratamentului, care este unul agresiv și de lungă durată.

„La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioadă din spațiul public – emisiuni și apariții, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămâne aici, pe online și vă voi ține la curent când pot și cât pot. Vă voi lăsa și albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie”, a scris Adda pe rețelele de socializare.

Citeşte şi:

Viața lui Dan Staner, românul care e unul dintre șefii companiei farmaceutice Moderna. Avea 12 ani când a fugit din România cu familia

„Rusia caută un pretext pentru a începe războiul. Poate fi un fals atac terorist”, acuză șeful diplomaţiei SUA

Marea minciună „de criză”: scădem factura la energie dacă ne distrugem râurile și pădurile din parcurile naționale și naturale

GSP.RO Și-a pus o fustiță scurtă și s-a dus să-și surprindă soțul fotbalist la hotel. Șocul de care a avut parte. Pe cine a găsit acolo

Playtech.ro BOMBĂ! Ce interes are Rusia la adresa României. Azi au publicat informația

Observatornews.ro O adolescentă vedetă pe Tiktok, hărțuită de un tânăr de 18 ani. Tatăl ei l-a împușcat mortal. ”L-am auzit și când am ridicat privirea era o gaură în ușă”

HOROSCOP Horoscop 18 februarie 2022. Racii trebuie să privească cu îndrăzneală propriul viitor și să creioneze cele mai importante realizări

Știrileprotv.ro De ce fug românii din Spania. Sute de mii de au plecat deja

Telekomsport Reghe, "prizonier" cu Anamaria Prodan! Femeia i-a interzis să facă un lucru normal în căsnicie: "Ce vrei tu, mă?"