Catedrala a fost deschisă publicului între 24 decembrie 2025 și 8 ianuarie 2026, între orele 9.00 și 17.00.

„În această perioadă, pelerinii și vizitatorii din întreaga țară și din străinătate au putut să viziteze și să se închine în acest lăcaș”, a transmis Biroul de presă al Patriarhiei Române.

Mii de persoane, alături de numeroase oficialități, printre care președintele Nicușor Dan, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, premierul Ilie Bolojan, foștii șefi de stat Emil Constantinescu și Traian Băsescu, precum și principesa Margareta și principele Radu, au fost prezenți duminică, 26 octombrie, la ceremonia de sfințire și inaugurare a Catedralei Naționale, cunoscută și ca Catedrala Mântuirii Neamului. Evenimentul a avut loc în prezența Patriarhului Daniel și a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE