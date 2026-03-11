Este vorba despre fermierii români pentru care ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat că prețul la motorină ar putea varia între 4 și 4,5 lei pe litru. Propunerea a fost discutată cu Ministerul de Finanțe și urmează să fie aprobată de Guvern.

„În perioada următoare, îmi doresc un alt mecanism prin care fermierii să aibă acces la motorină direct de la pompă, pentru 78 de litri/hectar declarat la APIA, la un preţ cuprins între 4 şi 4,5 lei/litru. Este un mecanism pe care l-am discutat la Ministerul de Finanţe şi voi merge în continuare să îl aprobăm în Guvernul României”, a declarat Florin Barbu pentru Agro TV.

O variantă analizată este introducerea unui sistem de tichete, prin care fermierii să cumpere carburant la un preț scăzut. În prezent, prețul litru­lui de motorină este de aproximativ 8,6 lei. Ministrul a explicat că TVA-ul plătit de fermieri, fie pentru motorină, fie pentru alte costuri din agricultură, este rambursat de stat. Noul mecanism ar elimina această așteptare.

„Pentru ca fermierii să nu mai stea să aştepte rambursarea, voi propune un mecanism astfel încât, pentru anul 2026, pentru cei 78 de litri/hectar la care fermierii primesc acciza de 2,8 lei, să nu mai plătească nici TVA-ul la pompă. Asta înseamnă că vom elibera anumite tichete cu care fermierii vor merge la unităţile acreditate de vânzare”, a explicat ministrul.

Florin Barbu speră ca această schemă să fie aprobată în termen de „maxim 2-3 săptămâni”. „Trebuie să luăm decizia aceasta în Guvernul României, iar fermierii să aibă acces direct la pompă, cu aceste certificate prin care achiziţionează motorina fără TVA şi fără acciză, pentru că este impact zero la bugetul de stat”, a subliniat ministrul Agriculturii.

Motorina a continuat să se scumpească și miercuri, 11 martie 2026, în majoritatea benzinăriilor din marile orașe, însă benzina a stagnat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE