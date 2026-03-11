Cel mai ieftin carburant din țară

Motorina clasică s-a scumpit cu cel puțin 0,02 lei/ litru, în timp ce benzina a rămas la un preț între 8.16 lei per litru și 8.19 lei per litru.

Cea mai ieftină benzină din țară se găsește miercuri, 11 martie 2026, la stația Lukoil din Onești, Bacău și costă 8,15 lei, cu o creștere de 0,11 lei/l comparativ cu minimul național de ieri, care s-a înregistrat la stația VhExtraOil din Eforie Nord. Cea mai ieftină motorină standard se găsește tot la stația Lukoil din Onești, la prețul de 8,57 de lei, o creștere de 0,11 lei/l comparativ cu minimul național de ieri.

Românii caută în continuare să vadă dacă benzina și motorina s-au scumpit, după ce au apărut informații confirmate de ministrul Bogdan Ivan că prețul la carburanți ar putea ajunge la 10 lei/l, după războiul din Orientul Mijlociu.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină, pe 11 martie 2026 în principalele orașe din țară

Iată în ce orașe din România putem găsi miercuri, 11 martie 2026, cele mai mici prețuri la benzină și motorină. Topul a fost realizat după cele mai mari orașe din țară în funcție de numărul de locuitori.

București – benzină 8,16 lei/l (+0,0), motorină 8,61 lei/l (+0,02)

Cluj Napoca – benzină 8,19 lei/l (+0,0), motorină 8,62 lei/l (+0,03)

Timișoara – 8,17 lei/l (+0,0), motorina 8,62 lei/l (+0,03)

Iași – 8.19 lei/l (+0,01), motorina 8,62 lei/l (+0,03)

Constanța 8,19 lei/l (+0,0), motorina 8,59 lei/l (+0,01)

Acestea sunt cele mai mici prețuri, însă costul per litru variază în funcție de stația de la care alimentați.

Cât costă benzina și motorina, pe 10 martie 2026, în principalele orașe din România

În București, cea mai ieftină benzină costă azi 8,16 lei/l, la fel ca în ultimele două zile, și se găsește la stațiile Lukoil, iar cea mai scumpă ajunge la 8,46 lei/l, la o stație Rompetrol, la fel ca prețul de ieri și în creștere cu 24 de bani comparativ cu ziua de luni. Benzina premium variază între 8,85 lei/l, preț disponibil la stațiile Petrom și 9,18 lei/litru, preț disponibil la rețeaua de benzinării Rompetrol. Cel mai mic preț disponibil ieri în București pentru benzina premium era de 8,84 de lei/l, cu o creștere de 0,01 lei/litru.

Motorina standard se găsește în București în creștere ușoară față de ziua precedentă, prețul minim fiind de 8,61 lei/l, la Lukoil, comparativ cu 8,59 lei/l, cât costa ieri. Motorina premium variază între 8,97 lei/l la stațiile Lukoil și 9,50 lei/l la stațiile Rompetrol, prețurile find similare cu ziua precedentă.

În Cluj-Napoca, cea mai ieftină benzină este la stațiile Lukoil, și costă 8,19 lei/l, la fel ca ieri, iar cea mai scumpă ajunge la 8,41 lei/l la Rompetrol, față de 8,26 lei cât era luni (o diferență de 0,15 lei). Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,88 lei/l la Petrom, față de 8,84 cât era ieri, până la 9,14 lei/l la Rompetrol, față de 9,05 lei, maximul de luni.

Motorina simplă este la Cluj-Napoca la prețuri de la 8,62 lei/l la Lukoil, o creștere de 0,03 lei/l, și până la 8,92 de lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,64 cât era luni (diferență de 0,28 lei). Motorina premium variază de la 8,98 lei/l la Lukoil, față de 9 lei, maximul de luni (o scădere de 0,02 lei/l) până la 9,49 lei/l la Rompetrol, față de 9,25 lei/l, maximul de luni (o creștere de 0,24 lei/l).

În Timișoara, cea mai ieftină benzină costă 8,17 lei/l la Lukoil, preț care se menține de sâmbătă, și ajunge până la 8,40 lei/l la Rompetrol, față de 8,24 lei, cât era luni (o creștere de 0,26 lei). Cea premium pornește de la 8,87 lei/l la Lukoil, față de 8,77 lei ieri (o diferență de 0,10 lei) și ajunge până la 9,16 lei/l la Rompetrol, față de 9,02 lei, maximul de luni.

Motorina simplă este la Timișoara la prețuri de la 8,62 lei/l la Lukoil, o creștere de 0,02 lei/l, și până la 8,93 lei/l la Rompetrol, față de 8,63 lei, maximul de luni (creștere de 0,30 lei). Cea premium începe de la 8,98 lei/l la Lukoil, față de 9,01 cât era luni, și până la 9,54 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,25 lei, maximul de luni (o creștere de 0,29 lei/l).

În Iași, cea mai ieftină benzină se găsește la stația Lukoil și costă 8,19 lei/l, o creștere de 0,01 lei/l, și ajunge până la 8,41 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 8,26 lei, maximul de luni. Benzina premium are prețuri cuprinse între 8,88 lei/l la Socar, față de 8,84 lei cât era ieri, și până la 9,14 lei/l la Rompetrol, maxim rămas stabil de ieri.

Motorina standard costă la Iași 8,62 lei/l la Lukoil, preț care a crescut cu 0,02 lei/ litru comparativ cu ieri, și ajunge până la 8,93 lei /l la Rompetrol, față de 8,72 lei, cât era luni (o creștere de 0,21 lei). Cea premium pleacă de la 8,98 lei/l la Lukoil, în scădere ușoară față de luni când costa 8,99 lei, și ajunge până la 9,49 lei/l la Rompetrol, în creștere față de maximul de luni de 9,29 lei (un plus de 0,20 lei).

În Constanța, cea mai ieftină benzină pornește de la 8,19 lei/l la Lukoil, cost care a rămas neschimbat de sâmbătă, și ajunge la 8,45 lei/l la Rompetrol, în creștere față de luni când era 8,26 lei (un plus de 0,19 lei). Benzina premium se găsește de la 8,88 lei/l la Petrom, în creștere de la 8,80 lei/l cât era ieri, până la 9,17 lei/l la Rompetrol, comparativ cu 9,08, maximul de luni.

Motorina standard este la prețuri de la 8,59 lei/l la Lukoil, preț care a crescut ușor, cu doar 0,01 lei/l, până la 8,90 lei/l la Rompetrol, față de 8,71 lei, maximul de luni (o creștere de 0,19 lei). Motorina premium se găsește la 8,95 lei/l la Lukoil, cost care a rămas neschimbat de sâmbătă, și ajunge până la 9,49 lei/l la Rompetrol, față de 9,3 lei maximul de luni (o creștere de 0,19 lei).

Prețurile pot varia ușor pe parcursul zilei în funcție de stația Peco aleasă (Petrom, OMV, Rompetrol, Mol, Lukoil, Socar etc.).

La sfârșitul săptămânii, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dădea asigurări că România este pregătită să facă față creșterilor de prețuri la carburanți generate de conflictul din Orientul Mijlociu și le transmitea românilor că scumpirile de la noi sunt semnificativ mai mici decât cele din alte state europene.

Sâmbătă, tot Bogdan Ivan a anunțat că autoritățile lucrează la cinci scenarii pentru a preveni creșterea prețului carburanților peste pragul de 10 lei pe litru, considerat „extrem de important” pentru economia țării.

