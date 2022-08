Câți șoferi sub influența drogurilor a prins Poliția din 2020 până azi. Și câți conduc băuți la volan

„Razie de amploare pe străzile Capitalei! Mai mulţi şoferi au fost prinşi drogaţi sau băuţi la volan” (Antena 3), „11 șoferi, prinși drogați la volan. Polițiștii au găsit droguri și în mașini” (Monitorul Cluj), „Șoferi prinși drogați la volan, de Ziua Timișoarei” (Pressalert.ro), „Pericol major în Vaslui: zeci de șoferi se urcă drogați la volan” (știripesurse.ro), „Câți șoferi drogați au fost prinși la volan în prima zi de Untold” (viacluj.tv).

Sunt câteva dintre titlurile din ultimele luni din presă care indică faptul că Poliția Rutieră depistează din ce în ce mai mulți șoferi sub influența substanțelor psihoactive.

Aceștia riscă închisoarea de la unu la cinci ani sau amenda, conform Codului Penal. Aceeași pedeapsă se aplică și șoferilor depistați sub influența băuturilor alcoolice, însă, în cazul lor legea indică o limită (0,80 g/l alcool pur în sânge) care face diferența între contravenție și dosar penal.

Droguri vs alcool la volan

Pentru a afla numărul șoferilor depistați la volan sub influența substanțelor psihoactive, Libertatea a solicitat Poliției Române o statistică din anul 2020 până azi.

Menționăm că anul 2020 a fost marcat de pandemia de Covid și de starea de urgență, iar Poliția a fost dotată cu zeci de aparate drug-test Dräger DrugTest 5000 și AquilaScan începând cu 2019.

67.685 de șoferi prinși băuți la volan din 2020 până la jumătatea lui 2022.

În anul 2020, la nivel național, datele arată că:

740 de conducători auto au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive;

26.808 de conducători auto au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice:

8 accidente rutiere grave au fost produse pe fondul consumului de substanțe psihoactive, în urma cărora 6 persoane au decedat, 6 au fost rănite grav și 7 rănite ușor.

Recomandări Gropi, șine rupte și segmente lipsă. Imagini cu liniile de tramvai care îi înspăimântă pe bucureștenii care vin la muncă în Pipera: „Mai bine cobor cu două stații înainte”

În anul 2021, la nivel național:

1.535 de conducători auto au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive;

27.368 de conducători auto au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice;

8 accidente rutiere grave au fost produse pe fondul consumului de substanțe psihoactive, în urma cărora 3 persoane au decedat, 8 au fost rănite grav și 3 rănite ușor.

În perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2022:

1.294 de conducători auto au fost depistați sub influența substanțelor psihoactive;

13.509 conducători auto au fost depistați sub influența băuturilor alcoolice;

4 accidente rutiere grave au fost produse pe fondul consumului de substanțe psihoactive, în urma cărora o persoană a decedat, 3 au fost rănite grav și 2 rănite ușor.

Numărul românilor cu permise de conducere, la finalul anului 2020, depășise 8 milioane. Asta înseamnă că anul trecut 0,34% din numărul total de șoferi au fost prinși băuți la volan. În același an, România se afla pe primul loc din Uniunea Europeană la accidente rutiere mortale.

Recomandări Lucrurile nespuse despre adolescenții de lângă noi. Epoca Untold și invazia drogurilor

Foto IPJ Cluj via Monitorulcj.ro

Ce spune Poliția Română despre testele de drog folosite

Aparatul DrugTest Drager 5000 folosit de Poliția Română nu poate măsura cantitatea de droguri consumată de o persoană, ci poate să identifice prezenţa în corp a mai multor tipuri de substanţe interzise. E vorba de amfetamină, benzodiazepină, Delta-9-tetrahidrocanabinol (THC), cocaină, metamfetamină, opiacee, metadonă, ketamină.

Reprezentanții Poliției transmit, la solicitarea ziarului, că „sensibilitatea dispozitivelor respective este testată de producător, care certifică faptul că acestea corespund standardelor și pot fi folosite la detectarea prezenței (nu cantității sau concentrației) substanțelor psihoactive în salivă”.

Rezultatul indicat de aparatul drugtest nu reprezintă probă în instanță, acesta reprezintă „doar o testare preliminară a prezenței în organism a unor substanţe psihoactive” pentru polițist. Șoferul este chemat mai departe să dea mostre biologice de sânge și urină.

„Stabilirea concentraţiei de alcool sau a prezenţei în organism de substanţe psihoactive se face în instituţiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sănătăţii”. Astfel că rezultatul anchetei depinde exclusiv de rezultatul analizelor de la Institutul Național de Medicină Legală (INML), iar concentrația sau cantitatea nu au nicio valoare în instanță.

Recomandări Directoarea de școală care n-a mai tăcut. Elevi dintr-o comună din Constanța, abuzați sexual de profesorul lor de română, timp de mai mulți ani

Surse din INML au declarat pentru Libertatea că peste o mie de solicitări de recoltări pentru substanțe interzise așteaptă să fie analizate încă din noiembrie 2021. „Numărul e în creştere faţă de alţi ani.”

Un buletin de analiză toxicologică îl costă pe șofer între 300 și 1.500 de lei.

Cine e cu adevărat sub influența drogurilor la volan?

Libertatea a vorbit cu medici, avocați și psihiatri despre „explozia” numărului de „șoferi drogați” și a arătat că substanțele identificate de aparatele drug-test folosite de Poliție pot rămâne în organism chiar și la o lună de la consum. Atât medicii, cât și avocații atrag atenția că este nevoie ca autoritățile să facă distincția între un șofer drogat la volan și un șofer care a consumat o substanță interzisă cu mai multe zile înainte de a se urca la volan.

„Câți dintre cei prinși erau sub influență sau câți dintre ei erau reziduali, după un consum de weekend. A avut o petrecere sâmbătă, iar marți a fost surprins cu mașina. În nicio lume a biologiei umane acel om nu era sub influența substanțelor. În România, legea îl consideră sub influență”, explică medicul Gabriel Gorun cu o experiență de peste 20 de ani în medicina legală.

Întrebați de ziar numărul șoferilor în funcție de substanțele psihoactive care au fost depistate în urma testelor rapide de salivă, Poliția Română a răspuns că „nu deținem o situație statistică sub forma solicitată”.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Răducioiu a divorțat în 2018 după 23 de ani de căsnicie, dar cu cine se iubește acum a surprins pe toată lumea. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul atacant al naționalei

Playtech.ro ȘOC! Elena Băsescu, apariție HOT pe plajă! IREAL ce s-a văzut când s-a dezbrăcat de haine

Observatornews.ro Medic legist, după masacrul din Bascov: "E inimaginabil, nu am văzut aşa ceva de zeci de ani". Vecinii familiei ucise sunt în stare de șoc

HOROSCOP Horoscop 10 august 2022. Vărsătorii nu trebuie să se lase duși de valul de asprime care îi poate cuprinde astăzi

Știrileprotv.ro Cine este criminalul din Bascov, care și-a omorât cinci membri ai familiei. I-ar fi lovit cu un ciocan

Orangesport.ro Ce li s-a întâmplat unor bucureşteni după ce s-au dus în zona etnicilor maghiari! "Ne-am speriat, am fost avertizaţi. Lumea asta ne-a spus". Uluit, unul dintre ei a spus ce s-a petrecut

PUBLICITATE Irina Dragomir te invită la expoziția Roșu, galben și albastru

PUBLICITATE Ce se întâmplă cu ultimele episoade din ”Mă numesc Zuleyha”