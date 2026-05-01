Problemele economice și vremea nefavorabilă sunt principalele motive pentru care românii nu mai petrec 1 Mai pe litoral

Aproximativ 20.000 de locuri de cazare sunt pregătite pe litoral pentru minivacanța de 1 Mai, însă hotelierii se așteaptă la un număr mai mic de turiști, între 15.000 și 18.000, din cauza vremii instabile și a dificultăților economice, a declarat pentru News.ro Dragoș Răducan, președintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).

„Dacă ar fi să folosesc un singur cuvânt pentru a descrie perioada de 1 Mai, aș spune: trist. Trist legat și de vremea de afară. Nici vremurile, nici vremea nu sunt de partea turismului de 1 Mai.

Hotelierii de pe litoral au pregătit aproximativ 20.000 de locuri de cazare, dar având în vedere cum va fi vremea, luând în calcul scumpirea carburantului, schimbarea mentalității turiștilor, care stau cu banii și așteaptă vremuri mai bune și le este frică să cheltuie pentru distracții, ne așteptăm undeva la 15.000-18.000 de turiști”, a declarat Dragoș Răducan pentru sursa citată mai sus.

Prognoza meteo pentru minivacanța de 1 Mai 2026 anunță vreme instabilă în cele mai multe zone din țară. Lapoviță, ploi și chiar și ninsori vor avea loc în țară, în weekendul prelungit.

Mai puține evenimente sunt organizate pe litoral de 1 Mai

Chiar dacă sunt programate câteva spectacole pe litoral, alte evenimente au fost anulate din cauza lipsei aprobărilor, a mai precizat Dragoș Răducan.

„Sunt unele spectacole care se mai organizează, alte evenimente nu mai au loc pentru că nu au mai primit aprobări. Autoritățile locale nu sunt interesate, cel puțin la Constanța, nu îl interesează pe primar turismul, ba chiar am impresia că îl urăște”, spune el.

Plajele nu sunt încă pregătite să primească turiștii în minivacanța de 1 Mai

De asemenea, plajele, deși atribuite prin licitație, nu pot fi utilizate de operatori, a mai spus Răducan.

„Plajele, deși au fost atribuite prin licitație, încă nu au voie să intre cei care au câștigat și cei care aveau deja contractul, nu au voie să intre încă pe plajă. Nici nu ar avea de ce cu vremea aceasta”, a mai adăugat el.

Românii sunt tot mai tentați să plece în străinătate în minivacanță

Lipsa de implicare a autorităților este văzută de președintele FPTR drept un factor care descurajează turismul intern.

„Consider că indolența, nepăsarea și chiar reaua-voință înseamnă sabotaj la adresa turismului românesc. Nu este decât o invitație făcută de autorități, prin această lipsă de implicare, către turiștii români să plece către alte destinații”, a spus Dragoș Răducan.

Numărul turiștilor așteptați este mai mic și pe Valea Prahovei

Problemele economice și vremea nefavorabilă afectează și alte destinații populare din țară.

„În minivacanța de 1 Mai, după litoral, oamenii alegeau pensiunile. Vremea ne încurcă pentru că oamenii doreau să meargă să facă un grătar, așa cum este tradiția de 1 Mai, și plecau la munte sau la o pensiune.

Avem scăderi mari față de 2025. Cam 40% este scăderea față de 2025. Grătarul nu-l poți face pe ploaie.

Dacă în alți ani, la nivelul întregii țări ajungeam la 100.000-120.000 de turiști, anul acesta, dacă o să avem la jumătate, este bine. Cea mai importantă cauză, lipsa banilor”, a explicat președintele FPTR.

Tot mai puțini turiști merg și pe Valea Prahovei de 1 Mai 2026

Zonele montane precum Valea Prahovei și Culoarul Rucăr-Bran rămân printre preferințele turiștilor, însă numărul vizitatorilor este în scădere dramatică.

Astfel, minivacanța de 1 Mai din 2026 marchează un declin semnificativ atât pe litoral, cât și în alte regiuni turistice ale țării.

Președintele FPTR a explicat că, în statistici, turiștii sunt acele persoane care se cazează pe litoral, nu doar vizitatorii care vin pentru câteva ore. Reamintim că turiștii care vor să petreacă minivacanța pe litoral au la dispoziție și trenurile care merg la mare în minivacanța 1 Mai 2026, iar CFR a suplimentat cursele pe ruta București – Constanța.

„Când spun «turiști», vorbesc despre cei care pleacă de acasă și se duc la mare să se cazeze acolo, nu vorbesc de ceea ce vom vedea mâine și poimâine, când va fi foarte multă lume pe stradă.

Aceștia sunt vizitatorii, ori vin dimineața și pleacă seara, ori sunt localnici care se bucură de zilele libere și se plimbă între stațiuni”, a adăugat acesta.

