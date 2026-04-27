Ce trenuri suplimentare a introdus CFR pentru minivacanța de 1 Mai

În perioada 30 aprilie – 4 mai 2026, românii care vor să petreacă mini-vacanța la malul mării vor avea la dispoziție mai multe opțiuni de transport. CFR Călători anunță trenuri suplimentare către Constanța și stațiunile de pe litoral, inclusiv Mangalia, cu plecări din orașe mari precum București Nord și Suceava.

„Cu ocazia minivacanței de 1 Mai, când litoralul românesc devine una dintre principalele destinații tradiționale de vacanță, CFR Călători suplimentează capacitatea de transport către mare”, au declarat reprezentanții companiei, în urmă cu doar câteva zile.

Trenurile pe ruta București – Constanța vor circula la intervale de 1-2 ore de 1 Mai

Pasagerii din alte regiuni ale țării vor putea ajunge mai ușor la Marea Neagră datorită legăturilor directe din capitală.

Trenurile de pe ruta București Nord – Constanța vor circula la intervale de 1-2 ore, oferind o frecvență crescută, potrivit unui comunicat al CFR Călători.

În plus, circulația trenurilor pe ruta Constanța – Mangalia va fi reluată temporar în perioada 30 aprilie – 4 mai, în ciuda lucrărilor de infrastructură desfășurate de CFR SA.

„Serviciul de transport Regio va fi operat temporar cu trenuri (vagoane și locomotive), în locul serviciilor auto utilizate în prezent”, au precizat oficialii CFR Călători.

Care sunt recomandările CFR pentru călători în minivacanța de 1 Mai 2026

Cu toate acestea, există și anumite limitări. Trenurile nu vor opri în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt complet funcționale. Pasagerii care doresc să ajungă în această zonă sunt sfătuiți să folosească stația Costinești.

„Trenurile vor circula fără oprire în stația Costinești Tabără, deoarece peroanele nu sunt finalizate și nu sunt apte pentru îmbarcarea și debarcarea pasagerilor”, se arată în comunicatul companiei.

Totodată, CFR Călători recomandă achiziționarea biletelor din timp, pentru a evita aglomerația și a permite o mai bună adaptare a capacității de transport.

Cât costă un bilet de tren CFR pentru studenți, în minivacanța de 1 Mai 2026

Indiferent de prognoza meteo pentru minivacanța de 1 Mai 2026, studenții se numără printre românii care aleg an de an să petreacă zilele libere pe litoral. Cei mai mulți dintre tineri se deplasează la mare cu trenul în această perioadă și au reducere pentru biletele achiziționate de la CFR.

Spre exemplu studenții care vor să meargă la mare cu trenul de 1 Mai 2026 vor plăti, în funcție de orașul din care călătoresc, următoarele sume:

  • Un bilet de tren Brașov – Constanța, pentru studenți – 13,95 lei
  • Un bilet de tren București – Constanța, pentru studenți – 9,20 lei
  • Un bilet de tren Iași – Constanța, turiștii trebuie să schimbe trenul la București – 23 lei
  • Un bilet de tren direct Iași – Constanța – 14 lei
  • Un bilet de tren Timișoara – Constanța, turiștii trebuie să schimbe trenul la București – 25 lei

An de an, litoralul se transformă într-una dintre cele mai mari atracții în minivacanță. Tinerii sunt curioși să afle ce evenimente sunt organizate în Vama Veche și pe litoral de 1 Mai 2026, tocmai ca să își poată face programul fără să rateze distracția.

Turiștii primesc reduceri la biletele de tren dus-întors de 1 Mai

Pentru a încuraja planificarea călătoriilor din timp, CFR Călători oferă o reducere de 10% pentru biletele dus-întors achiziționate prin canalele oficiale: online, prin aplicația mobilă, de la automatele din stații sau direct de la casele de bilete.

Această măsură este menită să distribuie mai eficient fluxurile de pasageri în timpul uneia dintre cele mai aglomerate perioade din an pentru transportul feroviar.

Cei care plănuiesc să călătorească spre litoral în perioada următoare sunt îndemnați să își rezerve locurile din timp, pentru a evita neplăcerile și a se bucura de vacanța de 1 Mai la malul mării.

Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR

Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Unica.ro
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
GSP.RO
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Alte știri

Influencer american, impresionat de micul dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
Știri România 20:56
Influencer american, impresionat de micul dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
Care sunt drepturile tale dacă zborul este afectat
Știri România 19:31
Care sunt drepturile tale dacă zborul este afectat
Parteneri
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Adevarul.ro
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie a luat instanța
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu pensia militară a femeii care a acuzat-o pe Elena Lasconi că a colaborat cu SRI. Ce decizie a luat instanța
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Monden

Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 17:48
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism
Stiri Mondene 17:10
Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism
Parteneri
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat
ObservatorNews.ro
Reacţia unui tiktoker american la micul dejun românesc. Parizer, tobă şi salată de vinete: De asta m-am mutat
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Parteneri
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
GSP.ro
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
Parteneri
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Promo
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Advertorial
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Parteneri
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Doi foști soți au fost găsiți fără suflare în propria casă! Incredibil ce s-a întâmplat între ei, chiar înainte de descoperirea macabră
KanalD.ro
Doi foști soți au fost găsiți fără suflare în propria casă! Incredibil ce s-a întâmplat între ei, chiar înainte de descoperirea macabră

Politic

Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
Politică 17:34
Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR
Politică 17:08
Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR
Parteneri
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
Fanatik.ro
Costel Gâlcă, trădat de limbajul corpului după Dinamo – Rapid 3-1! Analiza specialistului: „Se conturează o ruptură între staff și jucători!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal