Exodul locuitorilor s-a accentuat după 1990

La Ocnișoara, localitate din Podișul Târnavelor, aflată pe un masiv de sare, va fi construită o stațiune balneară cu apă sărată. Contractul a fost semnat în mai anul trecut, iar în 2025 vor fi demarate lucrările.

Proiectul stațiunii

Cătunul din Lopadea Nouă, județul Alba, avea până în anul 1968, când s-a realizat reorganizarea administrativ-teritorială a României, mai mult de 500 de locuitori și era comună.

Exista aici chiar și o școală generală, unde învățau copiii din sat. Cu timpul, oamenii au părăsit localitatea, care era izolată în cea mai mare parte a anului. Lipsa unui drum modernizat făcea ca accesul să fie foarte dificil.

Exodul locuitorilor s-a accentuat după 1990, iar situația a făcut ca, în prezent, la Ocnișoara să mai existe doar 10 case locuite permanent. Alte câteva sunt ocupate doar în perioada de vară sau în weekend. Multe case sunt prăbușite sau în prag de ruină, după ce au fost abandonate.

Recomandări Donald Trump ar fi fost recrutat de KGB în 1987, susține un fost șef KGB, care confirmă aceeași informație dezvăluită acum 4 ani de un alt ofițer KGB

Ocnișoara, vara

Șoseaua spectaculoasă, numită „transsalina”

Renașterea satului și a zonei a devenit posibilă după modernizarea drumului comunal de acces, dintre localitățile Ciuguzel, Ocnișoara și Odverem. Proiectul în valoare de circa 9 milioane de lei a fost finalizat în 2023, drumul în lungime de opt kilometri fiind asfaltat.

Oamenii care ajung aici au parte și de o mică aventură, având în vedere spectaculozitatea șoselei denumită la nivel local „transsalina”.

Transsalina

Pasul doi a fost introducerea de către autoritățile locale a sistemului de alimentare cu apă potabilă. Fântânile din sat au secat, ceea ce a făcut ca alimentarea cu apă să fie o necesitate stringentă.

Recomandări Emil Hurezeanu e primul oficial român care comentează sprijinul lui Elon Musk pentru Călin Georgescu: „Un personaj foarte puternic și foarte influent”

Rețeaua a fost finalizată, dar, deocamdată, nu a fost pusă în funcțiune. La Ocnișoara a fost construită și o biserică, după zeci de ani în care oamenii credincioși au fost nevoiți să meargă peste deal, la biserica din satul Ciuguzel.

Ruinele bisericii vechi

Dacă înainte de modernizarea drumului în sat locuiau doar 14 persoane, în prezent numărul acestora s-a dublat. Mulți însă stau aici doar în weekend sau pe timp de vară, locuința principală fiind la oraș, în Teiuș sau Blaj. Permanent locuiesc la Ocnișoara 20 de oameni.

Biserica nouă

Cel mai vârstnic locuitor are 85 de ani

Locuitorii satului se ocupă, în principal, cu agricultura, creșterea animalelor și a păsărilor de curte. Marta este, la cei 85 de ani ai săi, cel mai vârstnic locuitor din Ocnișoara.

„Erau foarte mulți oameni aici. Eram tot trei familii într-o curte. Am avut și școală frumoasă, pe care au demolat-o cei de la «sfat». Au zis că ne fac drum, dar nu ne-au mai făcut atunci. S-a făcut drumul acum, dar e târziu, că aproape toată lumea a plecat. Colectiv ca la noi nu a fost pe aici prin zonă. Noi nu am părăsit satul pentru că cei trei copii au făcut opt clase aici și, așa, am rămas. E bine că s-a reparat drumul pentru că acum pot veni ușor copiii la noi”, spune femeia, care așteaptă acum să se dea drumul la apă pe rețea.

Casă părăsită

„Ne-au secat toate fântânile. Ne aduc copiii apă de la magazin, ca să avem ce bea. Mai cărăm cu roaba de la un vecin ca să avem pentru animale”, afirmă Marta.

Vecina acesteia, Floare, a cumpărat casa din Ocnișoara în 1994. „Când am cumpărat noi, mai erau ceva case și oameni. Apoi au plecat aproape toți. Acum au început să revină. Mulți și-au făcut căbănuțe și stau aici mai mult vara, că iarna nu prea ai ce face. Tot sperăm să ne bage apa”, afirmă femeia din Ocnișoara. Cele două locuitoare ale satului așteaptă și să se pornească marea investiție, de la „murătoare”. În sat locuiește o singură familie ai cărei membri au sub 30 de ani.

Floarea și Marta, 85 de ani, cel mai vârstnic locuitor din Ocnișoara

Bază de agrement cu 600 de locuri

Contractul privind „Amenajarea Băilor Sărate Ocnișoara” are o valoare de 16.752.345 de lei, fără TVA, și a fost câștigat de asocierea formată din firmele Contranscom Construcții Bența SRL, din județul Mureș, alături de Reflex Design & Consulting SRL București.

Lucrările trebuie realizate în 17 luni, ceea ce înseamnă că proiectul ar trebui să fie gata în 2026. Deocamdată nu a fost finalizată etapa de proiectare, ca urmare a descoperirii unor probleme de rezistență a terenului pe care urmează să fie realizată investiția. Întârzierea ar putea face ca lucrarea să fie gata doar în 2027.

„Prin amplasamentul său într-o zonă de dealuri cu peisaje deosebite și resurse naturale, Băile Sărate Ocnișoara promit să devină un punct de atracție pentru turiștii din întreaga țară. Această inițiativă va revitaliza zona și va aduce oportunități economice noi pentru comunitatea locală”, susțin reprezentanții Consiliului Județean Alba, care finanțează proiectul.

Spațiile de agrement și divertisment vor avea o capacitate de 600 de locuri.

Proiectul prevede realizarea unei baze de agrement în specificul arhitectural al zonei care să se integreze cu elementele naturale înconjurătoare. Funcțiunile întregului ansamblu vor fi conectate prin alei pietonale realizate din materiale ecologice integrate în cadrul natural existent.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Apă de „la murătoare”, în scop medicinal

Terenul pe care se intenționează construirea băilor sărate are o suprafață de 26.367 de metri pătrați și reprezintă partea superioară a unui masiv de sare. Aici există de zeci de ani o fântână veche, denumită „la murătoare”, din care localnicii iau apă sărată ce este folosită pentru a îmbunătăţi calităţile bucatelor, dar și în scop medicinal, pentru tratarea unor boli, cum ar fi reumatismul.

Fântână veche, denumită „la murătoare”

De asemenea, de câțiva ani, a fost amenajat un mic bazin cu apă sărată, utilizat în perioada verii de către localnici.

Amenajarea noii stațiuni presupune realizarea unor lacuri cu apă sărată, bazine cu apă dulce și a unei zone de picnic cu pavilioane din lemn. Zona de recreere și divertisment va cuprinde lacul cu apă sărată deja existent care va fi reamenajat, cu o adâncime de aproximativ 1,35 de metri, o plajă de nisip dotată cu umbreluțe și șezlonguri și un teren de volei pe nisip.

Masivul de sare de la Ocnișoara

Zona va mai cuprinde două construcții cu destinația de vestiar care vor avea în componență boxe (cu rol de garderobă) grup sanitar și zona de masaj. Zona balneară va mai cuprinde un bazin cu nămol, cu o adâncime de 0,8 metri, două alveole de relaxare și o zonă de uscare. În total, vor fi amenajate opt bazine și lacuri, cu apă dulce și sărată.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Imagini de la înmormântarea lui Andrei Perneș. Cine a venit să-l conducă pe ultimul drum VIDEO

Urmărește-ne pe Google News