Primul laborator de inovare deschisă din România a fost inaugurat, miercuri, la Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi. În cadrul laboratorului, echipe de studenți, sub îndrumarea unor mentori, vor căuta soluții și vor dezvolta idei de afaceri pornind de la probleme lansate de companii, administrații publice sau universități.

Studenţii Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi au posibilitatea să lucreze direct cu firmele interesate să-şi dezvolte produsele, după ce un laborator de inovare a fost inaugurat miercuri în cadrul instituţiei superioare de învăţământ. Potrivit reprezentanţilor Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, în cadrul acestui laborator, primul de acest fel din România, echipe de studenți, sub îndrumarea unor mentori, vor căuta soluții și vor dezvolta idei de afaceri pornind de la probleme din lumea economică și socială, lansate de companii, administrații publice, universități.

„Un astfel de laborator constituie locul în care universităţi, companii, administraţii publice în căutare de inovare vor lucra împreună cu studenţi ai universităţii în cadrul unor proiecte comune pentru rezolvarea unor probleme reale. Practic, o societate care vrea să-şi dezvolte un produs sau o tehnologie face această propunere la universitate, noi căutăm studenţii care ar putea să rezolve această problemă şi pe care o putem duce până la un anumit nivel. Spre exemplu a venit o firmă care ne-a propus să creăm un sistem de recuperare a căldurii de la patiserii, există în patiserii sisteme de recuperare a căldurii de la cuptoare, dar produsele de patiserie sunt scoase la temperaturi de 120-130 de grade se răcesc până la 38 de grade pentru a putea fi puse la vânzare cu ajutorul unor instalaţii de climatizare şi ideea e să să recuperăm această căldură”, a afirmat profesorul Florin Popescu, de la Facultatea de Inginerie, responsabil de proiect din partea Universităţii Dunărea de Jos.

El a explicat că firmele interesate vor putea să lanseze pe un site diferite provocări inovative către studenţi.

„Provocările vor fi lansate pe un site internaţional, iar pentru rezolvarea provocărilor pot candida tineri din orice ţară. Companiile desemnează un mentor care se întâlneste cu studenţii, le prezintă problema şi îi ajută, le dă idei, îi monitorizează în procesul de dezvoltare al acestor probleme, iar univeristatea joacă rol de intermediar”, a mai spus responabilul de proiect.

Laboratorul dispune în prezent de o reţea de calculatoare, iar în curând se doreşte şi achiziţionarea unei imprimante 3D.

Laboratorul a fost deschis în cadrul proiectului „DA-SPACE – Open Innovation to raise Entrepreneurship skills and Public Private Partnership in Danube Region, prin programul transnaţional „Interreg Danube”. Valoarea întegrului proiect la nivel internaţional este 1,7 milioane de euro, iar pentru crearea laboratorului de la Galaţi s-au alocat circa 10.000 de euro, 50% din bani provenind fonduri din cadrul proiectului DA-SPACE, iar 50% fiind contribuţia universităţii gălăţene.

Proiectul a fost iniţiat de Primăria din Ulm (Germania), iar prin intermediul său au fost create șapte laboratoare de inovare deschisă în șapte țări riverane Dunării, printre care şi cel de la Galaţi.