„A fost o explozie de bucurie”

În zorii zilei de 1 septembrie 1985, imaginile alb-negru cu un cilindru metalic apărute pe monitoarele navei de cercetare Knorr au stârnit emoție: putea fi cazanul Titanicului. Comandantul navei de cercetare l-a trezit pe Robert Ballard, care a coborât în grabă pe punte.

„Am știut imediat că era de pe Titanic și atunci a fost o explozie de bucurie”, a povestit oceanograful, la 40 de ani de la descoperire.

Titanicul, scufundat în 1912 în prima sa călătorie, rămăsese o legendă: o poveste despre opulență, provocare tehnologică și tragedie umană. Găsirea epavei, la 3.900 de metri adâncime, a captivat lumea întreagă și a alimentat filme, documentare și expediții costisitoare.

Misiunea ultrasecretă a US Navy

Expediția din 1985 nu a fost prima tentativă a lui Ballard, dar a fost prima în care a avut tehnologia necesară. Aceasta fusese dezvoltată cu sprijinul Marinei americane, interesată să afle cauzele scufundării a două submarine nucleare, USS Thresher și USS Scorpion, în anii 60.

Ballard a reușit să convingă oficialii să îi permită, după misiunea militară, câteva zile de căutări pentru Titanic. În realitate, căutarea epavei a fost folosită ca acoperire pentru operațiunea de localizare a submarinelor. „Nu voiam ca sovieticii să afle unde erau submarinele”, a explicat el.

Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia
Recomandări
Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Cum au ratat francezii

În ciuda anilor de planificare, Ballard nu era optimist că va găsi Titanicul din două motive: timpul alocat căutării era scurt, iar o echipă franceză, condusă de inginerul Jean-Louis Michel de la institutul oceanografic francez IFREMER cu care Ballard cooperase, folosea un sistem sonar nou și sofisticat, montat pe navă, pentru a localiza nava.

„Era clar că francezii îl vor găsi”, a spus Ballard, „(și) odată ce îl vor găsi, voi avea suficient timp, o săptămână ar fi suficientă, să-l filmez”.

Echipa franceză, deși a fost aproape, a ratat epava, iar „camera lui Ballard pe un fir”, așa cum a descris-o el, a reperat epava – ajutată de o zonă de căutare semnificativ restrânsă în urma scanării sonarului francez.

Cheia succesului a venit dintr-o observație făcută în timpul cartografierii epavei submarinului Scorpion: câmpul de resturi se întindea pe mai bine de un kilometru, în loc să fie concentrat într-un singur punct. Ballard a dedus că Titanic ar fi lăsat în urmă un „drum” similar de resturi, mult mai ușor de reperat decât corpul navei. Strategia s-a dovedit decisivă.

A coborât personal la epavă

Imaginile inițiale au fost obținute cu sistemul Argo, o cameră video submersibilă controlată de la distanță, iar fotografiile albastre surprinse de un alt sistem, ANGUS, au confirmat descoperirea. În 1986, echipa s-a întors cu camere color, surprinzând scara principală, piscina și prova navei, imagini devenite iconice.

Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism
Recomandări
Guvernul analizează majorarea TVA de la 21% la 23% în 2026. Creșteri și în turism

Ballard a coborât personal la epavă la bordul submersibilului Alvin, găsind obiecte tulburătoare: o păpușă, sticle de șampanie deschise, tacâmuri de argint. Nu au fost descoperite rămășițe umane. Tot atunci, el a inventat termenul „rusticles” („țurțuri de rugină”) pentru formațiunile de rugină produse de bacterii pe epavă, cuvânt intrat ulterior în dicționar.

Ce alte descoperiri a mai făcut

Locul de veci al Titanicului a fost departe de a fi singura descoperire a lui Ballard într-o lungă și distinsă carieră de om de știință și explorator.

De-a lungul carierei, Ballard a făcut și alte descoperiri remarcabile: epava navei naziste Bismarck, portavionul USS Yorktown sau ambarcațiunea PT-109 comandată în tinerețe de John F. Kennedy. Tot el a contribuit la confirmarea teoriei plăcilor tectonice și a cercetat izvoarele hidrotermale de pe fundul oceanului.

Astăzi, la 83 de ani, Ballard continuă să exploreze. În iulie 2023, a cartografiat epave din Al Doilea Război Mondial lângă Insulele Solomon, în Pacific. „Îmi place când copiii îmi spun să mă opresc, ca să mai rămână ceva și pentru ei de descoperit. Dar sunt sigur că oceanul mai ascunde nenumărate mistere”, spune el.

Scanările 3D rescriu istoria tragediei

Grupul secret de rezistență din Crimeea care luptă împotriva lui Putin își dezvăluie tacticile: asasinate și sabotaje
Recomandări
Grupul secret de rezistență din Crimeea care luptă împotriva lui Putin își dezvăluie tacticile: asasinate și sabotaje

De 112 ani, epava Titanicului stă ascunsă în întunericul adâncului. Abia acum, o scanare 3D spectaculoasă scoate la iveală adevărul despre ce s-a întâmplat în noaptea 14 spre 15 aprilie 1912, după ce vaporul a lovit un aisberg în Atlanticul de Nord.

Pentru prima dată, cercetătorii au reușit să vadă întreaga epavă a Titanicului în detaliu milimetric, mulțumită unei scanări digitale spectaculoase, care arată cum s-a rupt nava, cum au murit oamenii și ce eroi necunoscuți au rămas la post până la final. Documentarul „Titanic: The Digital Resurrection”, realizat de National Geographic și Atlantic Productions, aduce aceste informații la suprafață.

Titanicul, cea mai mare tragedie maritimă din istorie, continuă să fascineze și să ridice întrebări și la peste un secol de la scufundare. Potrivit Daily Mail, o nouă carte aduce în prim-plan controversele legate de soarta căpitanului Edward Smith în ultimele momente ale navei.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Am fost la Big Little Festival cu fetițele mele și cu soțul și, surprinzător, ne-a plăcut mult tuturor: „Cel mai mult mi-a plăcut că am fost cu tine!”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Viva.ro
Nina și Ion Iliescu au crescut un băiat, care și-a pierdut părinții într-un accident aviatic. Cele mai recente imagini cu bărbatul au stârnit un val de reacții
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Unica.ro
Începe sau nu școala pe 8 septembrie? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de sindicatele din Educație
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Elle.ro
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
gsp
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
GSP.RO
Ruptură definitivă! Florin Răducioiu a anulat nunta și s-a despărțit de Andreea
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
GSP.RO
Andrei Burcă a numit dezavantajul vieții în China: „Încerc, dar e mai greu”. Cum arată orașul unde evoluează: e aproape cât Bucureștiul
Parteneri
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Libertateapentrufemei.ro
Celebrul actor și prezentator de la PRO TV s-a despărțit de femeia cu care are 3 copii. 18 ani de iubire, făcuți scrum
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Avantaje.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Analiză
Știri România 18:46
Un livrator Glovo știe pe ce a cheltuit 12.000 de lei un bucureștean, într-o singură zi. Ce comandă a avut de livrat
Nicușor Dan, conferință de presă cu Ursula von der Leyen pe țărmul Mării Negre. „Vizita reflectă importanța geostrategică a Portului Constanța” / „Dragă Nicușor...” I VIDEO
Știri România 18:10
Nicușor Dan, conferință de presă cu Ursula von der Leyen pe țărmul Mării Negre. „Vizita reflectă importanța geostrategică a Portului Constanța” / „Dragă Nicușor…” I VIDEO
Parteneri
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Fanatik.ro
Când începe, de fapt, școala. Ultimele informații de la profesori: „Colegii noștri vor veni masiv în Piața Victoriei”
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!
Financiarul.ro
Horoscop financiar septembrie. Aceste zodii au noroc la bani!

Monden

Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Stiri Mondene 17:10
Imagini cu Tania Budi în costum de baie la 57 de ani. Și-a arătat abdomenul pe litoralul românesc
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Stiri Mondene 17:10
Cum se implică Anghel Damian în viața fiului său. Theo Rose l-a dat de gol. „Chiar mi se pare că sunt cam norocoasă”
Parteneri
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Elle.ro
Olivia Steer, gest surprinzător cu puțin timp înainte să se afle de divorțul de Andi Moisescu. Ce decizie a luat fosta prezentatoare
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Unica.ro
Nicușor Dan, față în față cu ispita, la Chișinău! Cum s-au pozat împreună președintele României și Cristina Scarlevschi, ispită la Insula Iubirii. Fotografia a stârnit un val de reacții / Foto
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Parteneri
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
TVMania.ro
Prima apariție a Mihaelei Rădulescu în România după moartea lui Felix Baumgartner! Cum a fost surprinsă și mesajul emoționant. „Sunt aici”
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
ObservatorNews.ro
Un livrator străin, în comă după ce a fost bătut cu un lemn în Cluj-Napoca
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie cumplită: starul TV, diagnosticat cu un tip de cancer extrem de periculos! Cum se simte acum
Parteneri
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
GSP.ro
Sfâșietor! Rămasă fără păr, după ședințele de chimioterapie, fosta handbalistă din Liga Florilor a revenit pe teren
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
GSP.ro
Americanii au luat decizia de urgență, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită în hotelul din New York
Parteneri
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Mediafax.ro
Doi cetăţeni străini au fost agresaţi cu pumnii şi un obiect contondent în Cluj
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
StirileKanalD.ro
Cutremur de 6 grade cu peste 800 de morți. Alte sute de oameni, dați dispăruți și căutați sub dărâmături
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
Wowbiz.ro
Crimă șocantă în Mexic! Esmeralda, o vedetă TikTok, a fost găsită fără suflare într-o camionetă abandonată, alături de întreaga sa familie
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
StirileKanalD.ro
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei
KanalD.ro
Când vor fi încărcate cardurile sociale cu 125 de lei

Politic

Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației: „Iau în calcul să respect ce am stabilit”
LiveText
Politică 19:05
Guvernul Bolojan îşi asumă la această oră răspunderea în Parlament pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care nu conține reforma administrației: „Iau în calcul să respect ce am stabilit”
Nicuşor Dan își dorește ca Hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Politică 18:48
Nicuşor Dan își dorește ca Hubul european de securitate să fie localizat la Constanţa, la Marea Neagră
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
Fanatik.ro
Cristi Balaj îi propune lui Gigi Becali un fundaș de la CFR Cluj. „L-au mai vrut cei de la FCSB”. Exclusiv
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile