Le president de la Republique française se rend à l'Ambassade du Royaume-Uni en France afin de signer le registre de condoleances à la suite du deces de Sa Majeste a reine Elisabeth II d’Angleterre à Paris, France, le 9 septembre 2022. French President signs a condolence book, next to a portrait of Queen Elizabeth II, at the British Embassy in Paris, France, on September 9, 2022, a day after the Queen died at the age of 96. Photo by Giancarlo Gorassini/Pool/ABACAPRESS.COM