În perioada noiembrie 2020 – ianuarie 2021, Constantin Munteanu, fiul său Răzvan și Gabriel Dănilă au instalat lațuri în pădurea Iezărel. Ei au reușit să prindă mai mulți mistreți și căpriori.

Braconierii prinși în flagrant

În ianuarie 2021, tatăl și fiul au mânat călare un cârd de căprioare spre capcanele lor. Au prins un căprior, pe care l-au tăiat și dus acasă.

Paznicul de vânătoare și șeful grupei locale de vânătoare din Iași i-au observat pe cei doi mânând căprioarele. Ei au organizat o pândă împreună cu un alt vânător.

Într-o dimineață, Munteanu și fiul său s-au apropiat de lațuri, însoțiți de câini. Animalele au simțit pândarii și au început să latre. Braconierii au dat nas în nas cu cei care îi așteptau.

Luați la întrebări, braconierii au spus că lațurile nu le aparțin, că nu știu despre ce e vorba și că au fost trimiși în zonă de pădurar, să vadă dacă nu se taie lemne.

Paznicul a sunat la 112. În urma perchezițiilor, s-au găsit aproximativ 100 de lațuri în pădure și probe incriminatoare la domiciliile suspecților.

Verdict în cazul braconierilor cu sulițe care prindeau mistreți și căprioare

Cei trei au fost trimiși în judecată pentru braconaj. Pădurarul a depus mărturie în favoarea lui Constantin Munteanu, descriindu-l ca un bun gospodar care îl ajuta la paza pădurii.

În timpul procesului, Dănilă și-a schimbat declarația inițială. El a susținut că nu știa să scrie sau să citească, deși absolvise o școală profesională.

Constantin Munteanu nu și-a recunoscut vina. El a dat explicații pentru obiectele incriminatoare găsite la domiciliul său, dar judecătorii au considerat că acestea sunt contrazise de probe.

Răzvan Munteanu, minor la momentul faptelor, a beneficiat de prescripția răspunderii penale. Constantin Munteanu și Gabriel Dănilă au fost găsiți vinovați de braconaj.

Braconierii, puși la plata a 9.000 de euro, cazul se rejudecă la Iași

Judecătorii au optat pentru pedepse cu suspendare. Dănilă a primit un an și cinci luni de închisoare, iar Munteanu un an și opt luni, ambele pedepse fiind suspendate pe un termen de supraveghere de doi ani.

Braconierii au fost obligați să plătească în solidar 9.000 de euro către Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Vaslui, reprezentând contravaloarea animalelor vânate ilegal.

Sentința a fost contestată de Dănilă, iar cazul va fi rejudecat la Curtea de Apel din Iași în aproximativ o lună.

Acest caz de braconaj evidențiază necesitatea unei supravegheri atente a fondurilor de vânătoare și a aplicării unor pedepse descurajante pentru cei care încalcă legea.

