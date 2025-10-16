Suprafața interioară utilă este de aproape 550 mp

Persoanele juridice care sunt interesate, sunt invitate până pe data de 12 decembrie să își depună conceptul și oferta pentru acest spațiu, situat la parterul și subsolul Cazinoului, având o suprafață interioară utilă de aproape 550 mp, completată de o terasă exterioară de 324 mp, cu o priveliște către Marea Neagră.

În cadrul acestei cafenele-bistro se vor putea comercializa băuturi răcoritoare și alcoolice, cafea, dar și preparate reci sau produse care nu necesită gătire termică.

Cazinoul din Constanța și-a redeschis porțile după reabilitare

După procesul de reabilitare, Cazinoul din Constanța și-a redeschis porțile, nu doar ca simbol arhitectural al litoralului românesc, ci și ca spațiu în care trecutul și tehnologia modernă se întâlnesc.

Inaugurat în urmă cu 115 ani, în anul 1910, Cazinoul din Constanța a fost readus la viață printr-un proiect amplu de restaurare, fiind acordată o atenție deosebită elementelor originale: vitralii, arcade și detalii ornamentale.

O transformare demnă de remarcat se află la subsol. Acest nivel găzduiește un muzeu de artă imersivă. Cei care trec pragul Cazinoului din Constanța se pot bucura de proiecții video cu scafandri, existând și o zonă dedicată poetului Ovidiu. Aici, poveștile sale prind viață prin efecte sonore care transformă mitologia în spectacol contemporan.

Clădirea a fost proiectată de arhitectul francez Daniel Renard

Monumentul prezintă elemente arhitecturale deosebite, precum terasa centrală sprijinită pe un portic larg și decorațiuni în formă de nave antice.

Lucrările de restaurare au fost finalizate, după mai bine de un deceniu în care clădirea a fost închisă publicului. Mai mult, Cazinoul din Constanța poate găzdui o varietate de evenimente, precum simpozioane, conferințe și evenimente corporate.











