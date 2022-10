PSD încearcă să scape de consiliera județeană din Iași care nu terminase liceul, dar avea diplomă de facultate. Ce au decis magistrații

Lăcrămioara Ursu a fost angajată în postul de consilier personal al președintelui Consiliului Județean Iași, Maricel Popa, în septembrie 2019, având ca responsabilitate gestionarea problemelor minorității rome din judeţ. Ulterior, la alegerile locale din 2020 a fost aleasă consilier județean pe listele PSD, funcție pe care o ocupă și în prezent.

La angajarea în CJ Iași a prezentat o diplomă de la Universitatea Real-Umanistică Cahul din Republica Moldova, eliberată în 2007. La un an după ce a fost aleasă consilier județețean, Lăcrămioara Ursu a fost reclamată de un funcționar din cadrul CJ Iași că s-a angajat în instituție în baza unei diplome false.

Presa locală din Iași a relatat că Lăcrămioara Ursu a abandonat liceul în 1990, când avea 15 ani. Intrase în clasa a IX-a la Liceul Dimitrie Cantemir din oraș, însă a renunțat la studii după primul an de liceu.

Cu un an înainte de a fi aleasă consilier personal de către președintele CJ Iași, Lăcrămioara Ursu s-a înscris din nou la liceu, la Colegiul Tehnic Ioan C. Ștefănescu din oraș. Avea 43 de ani. În anul alegerilor locale, în 2020, la finalul clasei a XI-a a fost declarată repetentă.

Fabrica de diplome din Republica Moldova

Ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași a confirmat că Lăcrămioara Ursu are doar studii gimnaziale. Diploma de licență din 2007 prezentată la angajare fiind falsă, susțin aceștia.

Universitatea Real-Umanistică Cahul a fost radiată din Registrul de Stat al persoanelor juridice din Republica Moldova în anul 2015, fiind considerată o „fabrică” de diplome false. Presa din Moldova a relatat despre numeroase cazuri în care funcţionari ai statului au fost angajaţi în baza unor acte de studii false emise de această universitate.

Liderul PSD Iași: „Nu am știut că nu are diplomă”

Maricel Popa, președintele PSD Iași | Foto: pagina personală de Facebook

Fost președinte al CJ Iași în mandatul 2016-2020, senatorul Maricel Popa, a declarat pentru Libertatea că nu a știut că Lăcrămioara Ursu nu avea studii. „Nimeni nu a știut că diploma e falsă, până când nu s-au certat între ei (angajații de la compartimentul privind integrarea romilor – n.r.) și s-au reclamat”, a explicat senatorul Popa.

Liderul PSD Iași susține că a adus-o pe Lăcrămioara Ursu în echipa sa de consilieri la recomandarea conducerii Partidei Romilor, asociație cu care PSD Iași are încheiat un parteneriat de colaborare.

„Noi am avut un protocol cu Partida Romilor, pentru că în Iași trăiesc 30.000 de romi și era normal să fie reprezentați și la nivel central pentru că aveam în discuție și implementarea programelor europene cu romii. Am cerut domnului Păun (președintele Partidei Romilor – n.r.) și domnului deputat Daniel Vasile (fost deputat pentru minorități – n.r.) un reprezentant, dar care să aibă facultate. Doamna Ursu a adus diploma de la facultate, că are studii superioare. Nu am știut că diploma de la liceu e falsă, pentru că nu sunt organ de anchetă și cred că nimeni în locul meu nu ar fi putut”, a explicat Maricel Popa.

După angajarea în funcția de consilier personal al președintelul CJ Iași, Lăcrămioara Ursu a fost remunerată cu un salariu de 5.150 de lei pe lună.

În luna mai, anul curent, Lăcrămioara Ursu a fost trimisă în judecată de procurori, fiind acuzată de înșelăciune, instigare la fals și uz de fals.

Exclusă din partid în septembrie

Președintele PSD Iași, Maricel Popa, susține că „a avut o discuție” cu Lăcrămioara Ursu, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare, cerându-i „să facă un pas înapoi din funcțiile politice”. Consiliera nu a acceptat, astfel că a fost sesizată comisia de etică a partidului, iar luna trecută s-a decis excluderea din partid.

„Am sesizat comisia de disciplină de la partid și în luna septembrie am exclus-o pe doamna din organizația județeană a PSD Iași, urmând să-și piardă și celălalt portofoliu (mandatul de consilier județean – n.r.). Dumneaei nu mai este membru de partid, nu își mai poate păstra calitatea de consilier județean. Deocamdată nu a contestat decizia de excludere din partid, dar este în termen”, a completat liderul PSD Iași.

Lăcrămioara Ursu nu a acceptat „să facă un pas înapoi în funcțiile politice” astfel că a fost sesizată comisia de etică a partidului. Foto: Facebook

În ciuda acestui episod, Maricel Popa spune că își dorește să rămână în parteneriat cu Partida Romilor, pentru a continua proiectele privind integrarea romilor. „De acum voi fi mult mai atent în privința oamenilor”, dă asigurări fostul președinte al CJ Iași.

Magistrații iau primele decizii

Dosarul în care Lăcrămioara Ursu are calitatea de inculpat se află pe rolul Judecătoriei Iași, în cameră preliminară, etapă în care inculpații invocă cereri și excepții cu privire la legalitatea sesizării instanţei.

Lăcrămioara Ursu a criticat, prin avocat, abordarea procurorilor în cazul infracțiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale. Mai exact, acuză procurorii că s-au limitat la stabilirea unui reper temporal ambiguu, respectiv „anterior lunii septembrie a anului 2019”, și nu au indicat data certă a instigării la fals.

Pe cale de consecință, Ursu a solicitat instanței să constate neregularitarea actului de sesizare.

„A precizat inculpata prin apărător ales că parchetul trebuie să îşi asume un moment temporal cât mai precis, având în vedere că raportat la această neclară descriere a faptei, nu se poate calcula termenul prescripţiei răspunderii penale, instanţa nu poate stabili cu certitudine limitele şi obiectul judecăţii, iar inculpata nu-şi poate exercita în mod real dreptul la apărare cu privire la acuzaţia neclară care i se aduce”, se menționează în hotărârea prin care Judecătoria Iași a admis, pe 7 octombrie, cererea consilierei PSD.

Magistrații au dat termen 5 zile procurorilor să anunțe dacă remediază deficiența.

Pentru soluţionarea procedurii de cameră preliminară, instanța ieșeană a stabilit termen la data de 1 noiembrie. Tot atunci, procurorii pot contesta decizia privind neregularitatea rechizitoriului în cazul infracțiunii de instigare la fals.

Lăcrămioara Ursu: „Studiile mele sunt valabile”

Contactată de Libertatea, Lăcrămioara Ursu nu a dorit să comenteze acuzațiile aduse, motivând că „este un proces pe rol” și că „are încredere în justiție”.

„Tot ce pot să vă spun este că studiile mele sunt valabile”, a declarat Lăcrămioara Ursu.

În privința excluderii din PSD, ea a anunțat că va contesta decizia, precizând că deocamdată hotărârea nu i-a fost comunicată.

