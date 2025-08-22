Al 34-lea caz de femicid în România în 2025

Un bărbat, în vârstă de 45 de ani, și-a înjunghiat mortal soția, apoi s-a autoînjunghiat și s-a aruncat de la etaj. El a fost resuscitat la fața locului și transportat de urgență la spital, unde, ulterior, a murit.

Femeia, în vârstă de 44 de ani, era profesoară de germană la un liceu din Craiova. Cei doi aveau împreună o fetiță 11 ani, care s-ar fi aflat în apartament în momentul în care a avut loc crima, potrivit Mediafax. Este cel de-al 34-lea de caz de femicid în România, în acest an.

Femeia a fost ucisă în fața copilei

În momentul crimei, copila era de față, potrivit vecinilor. Unul din ei, care a auzit mai multe zgomote în apartament a intrat în interior și a luat-o pe fetiță de acolo. În acel moment, mama fetiței era deja înjunghiată și-și ținea copila de mână, potrivit sursei citate. Mama sa i-a strigat să fugă. Atunci când vecinul a intrat în apartament, soțul a plecat în cealaltă camera,

„Când intră vecinul, fetița era cu maică-sa de mână, maică-sa nu murise. Îi spunea: «fugi, fugi, fugi». Vecinul a luat-o pe fetiță și a scos-o de acolo, iar el (n.r. – soțul) s-a închis în altă cameră din apartament”, a spus o persoană pentru Mediafax.

Bărbatul s-a înjunghiat apoi de trei ori în abdomen, încercând ulterior să sară de la etajul 1. A fost dus în stare gravă la spital, unde medicii nu i-au mai putut salva viața.

Între cei doi soți existau mai multe conflicte

O sursă din rândul apropiaților femeii, care a fost ucisă de soțul ei în Craiova, a dezvăluit pentru Mediafax mai multe detalii despre relația celor doi soți. Potrivit acesteia, conflictele dintre cei doi erau dese, iar bărbatul își jignea adeseori soția. „În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă”, a spus aceasta.

Polițiștii au declarat însă că nu au primit nicio sesizare din partea femeii prin care să reclame comportamentul agresiv al soțului.

Persoana citată menționează că „femeia avea un statut de menținut”. Bărbatul, pe de altă parte, era „un tip rece și strict”. Persoana respectivă, care îl cunoștea pe bărbat de șase ani, a dezvăluit că acesta se ocupa cu vânzarea bunurilor pe OLX, deși s-a vehiculat, inițial, că era inginer.

„El era fără serviciu, vindea prin târguri și pe OLX. Ultima dată când am vorbit cu el, era stresat că a vândut niște produse și trebuia să plătească la ANAF”, a declarat aceasta.

De asemenea, în discuțiile cu prietenii, bărbatul s-ar fi interesat, în trecut, de condițiile cu care sunt tratați criminalii în penitenciar.

Dacă te confrunți cu violență domestică sau cunoști pe cineva aflat într-o astfel de situație, poți apela gratuit, 24/7, linia telefonică națională de asistență pentru victimele violenței domestice: 0800.500.333.

Acest serviciu este confidențial și oferă consiliere, sprijin, informații despre drepturi, proceduri legale și îndrumare către adăposturi sau alte servicii specializate.

În situații de urgență, sună imediat la 112. Nu ești singur(ă)! Există ajutor și soluții. Consilierii specializați te pot ghida către siguranță și sprijinul de care ai nevoie.

